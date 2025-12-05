詠嘆台灣魂 直締友聲合唱團演繹土地記憶

曾獲東京國際合唱大賽銀賞的「直締友聲室內合唱團」。

深耕台灣合唱樂壇二十載，曾獲東京國際合唱大賽銀賞的「直締友聲室內合唱團」，今年迎來創團里程碑。在藝術總監周筱倩博士帶領下，團隊堅持「在地發聲」的初衷，將於12月7日及22日分別在臺中、臺北舉辦「二十週年團慶音樂會——歸來」。這場音樂會不僅是一場聽覺饗宴，更是一次對台灣土地與歷史記憶的深情回望。





直締友聲前身為大直高中校友合唱團，自2005年創立以來，便致力於挖掘並推廣台灣本土作曲家的作品。不同於傳統古典合唱團多以西方經典為主，直締友聲長期透過「合唱經緯」系列，爬梳台灣與周邊國家的文化紋理，展現出具備台灣主體性的國際視野。本次「歸來」音樂會，更是將這份對「家」的探尋，昇華為對台灣這塊土地的集體認同。

曲目編排充滿濃厚的台灣人文精神。選曲包括由台灣當代重要本土詩人李敏勇作詞的〈禮物〉，透過詩作中父親對女兒的深情叮嚀，展現台灣男性在威嚴外表下，含蓄而溫柔的愛。





此外，更選唱長老教會林鴻信牧師改寫自馬偕回憶錄的〈最後的住家〉，歌詞中「我全心所疼惜的臺灣，我的青春攏總獻給你」，唱出這位早已將靈魂獻給台灣的宣教士，對這座島嶼至死不渝的愛。





尤值得一提的是，音樂會將演繹國寶歌王文夏的經典名曲〈黃昏的故鄉〉。這首曾在戒嚴時期被列為禁歌、卻成為無數海外黑名單遊子精神慰藉的「思鄉國歌」，將由鋼琴家蔡昱姍改編為無伴奏合唱。直締友聲試圖透過純粹的人聲，重新詮釋那段台灣人流離尋根的歷史傷痕與渴望。





為展現台灣多元族群共榮的文化地景，曲目亦收錄客家詩人邱一帆省思賽夏族矮靈祭（paSta'ay）的〈昂天湖之歌〉，透過音樂打破族群藩籬，進行深度的文化對話。直締友聲期盼在二十週年之際，以歌聲點亮台灣的文化路燈，邀請觀眾一同在樂音中，找回屬於這塊土地的溫暖歸屬。







