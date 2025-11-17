詠讚歲末：TWG Tea聖誕十二夜日曆禮盒 揭開佳節華麗篇章

記者李鴻典／台北報導

置身於柔和閃爍的燈影下，伴隨頌歌悠揚的旋律，TWG Tea 將傳統化作探索的驚喜，於這個奇幻季節甦醒之際，「聖誕十二夜日曆禮盒」璀璨登場。十二款精緻茗茶，猶如時光精心鐫刻的珍貴篇章，等您開啟專屬驚喜。除揭曉首次登台的「聖誕十二夜日曆禮盒」外，TWG Tea 更悉心薈萃這一季最動人的茶香與甜點精華。從異想玩味的節慶限定迷你罐「茶香泰迪系列精選禮盒」，到洋溢著巧克力芬芳的「聖誕歡樂茶迷你茶罐」，再到以溫暖辛香勾勒節日氛圍的「聖誕節慶茶」。

TWG Tea 2025年度限量版 ｢聖誕十二夜日曆禮盒」。售價為新台幣$3,500元。（圖／品牌業者提供）

門扉後的奇遇「聖誕十二夜日曆禮盒」限量登場；書卷造型的設計中，隱藏著十二道通往驚喜的門扉；每扇門後皆珍藏一款茶香驚喜，從節慶限定到經典風味，交織出專屬歲末冬日的香氣樂章。每日開啟一扇門，宛如翻閱時光書頁，讓香氣、笑語與回憶在心中流轉，將節慶的溫度化作盈滿於心的綿長暖意。「聖誕十二夜日曆禮盒」於台灣首度登場，象徵祝福與團聚的延續，更以典雅造型與珍稀茶款，成為歲末最值得珍藏的佳禮。隨著門扉一一開啟，茶香伴隨溫熱心意，走向嶄新的季節，為新年的到來揭開幸福序章。販售時間：11月中旬上市。

TWG Tea「聖誕十二夜日曆禮盒」歲末頂級獻禮，珍稀茶香為嶄新的歲月揭開幸福序章。（圖／品牌業者提供）

一切始於一扇門：從記號到十二夜的節慶儀式。回溯至十九世紀的歐洲，每逢降臨節之際，人們會在門上以粉筆劃下記號，紀錄著倒數的日子。隨著歲月流轉，這份傳統逐漸化為彩繪紙窗與木屋的設計，藏放著小禮與驚喜。每日輕啟一扇小門，揭開專屬於冬日的驚喜與暖光。時至今日，十二夜成為聖誕節延伸至新年的橋樑，象徵歲末年初的團聚與歡騰。從為孩童準備的驚喜，演變為節慶中不可或缺的溫馨儀式。那些隱藏的門扉中，收藏的不再只是糖果，更有故事與回憶交織的點點魔法，在時光流轉間綻放出恆久而奇幻的光芒。

TWG Tea聖誕歡樂茶迷你茶罐。（圖／品牌業者提供）

瑪德蓮專門品牌 open it. 以獨到的風味設計顛覆法式經典，以創新口感與細緻質地征服味蕾。品牌每逢年節皆推出限定設計甜點與包裝，讓視覺與味覺同步綻放。今年聖誕節，open it. 推出全新創作「Sugar Formula 甜蜜公式」聖誕聯名禮盒，首度攜手知名插畫藝術家 Kurt Wu，以他筆下極具辨識度的「厭世愛心」角色為靈感，讓味覺與心情交織，期望每個人都能透過自己的「實驗」，找出屬於幸福的甜蜜公式。

open it.首度攜手知名插畫藝術家Kurt Wu推出全新創作「Sugar Formula甜蜜公式」聖誕聯名禮盒。（圖／品牌業者提供）

隨著充滿愛與期待的聖誕季節到來，open it. 一次推出三款應景新品：聖誕限定風味「紅絲絨瑪德蓮」，以及以 Kurt Wu 經典愛心角色打造的「草莓雲朵夾心」與「黑巧雲朵夾心」。三款甜點搭配聯名專屬禮盒包裝與愛心點心盤，完美呈現 Kurt Wu 簡約、可愛又帶點幽默的插畫風格，讓溫馨與甜蜜在節慶中蔓延。Kurt x open it. 限量版「Sugar Formula 聖誕聯名禮盒」 11 月 18 日 正式開放預購，活動期間更推出限時預購優惠和 Kurt Wu 一日店長見面會活動。

Kurt x open it.限量版「Sugar Formula聖誕聯名禮盒」。（圖／品牌業者提供）

冬季是最適合與摯愛親友團聚的時刻。隨著迪士尼人氣動畫《動物方城市2》即將上映，頂級冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯也為今年冬天注入滿滿驚喜，推出《動物方城市2》限定冰品，包含兩款以電影主角為靈感打造的「尼克．可可酥享奶昔」與「茱蒂．莓好探險奶昔」，搭配限量造型毛絨杯套，療癒指數爆表。

哈根達斯攜手《動物方城市2》推出限定新品。（圖／品牌業者提供）

更推出動物方城市主題冰淇淋火鍋與冰淇淋蛋糕，從視覺到味覺，打造最繽紛熱鬧的冬日聚會。邀你一同沉浸在冰淇淋香氣與電影場景的萌趣氛圍，展開一場充滿味覺驚喜的城市甜蜜冒險！

哈根達斯於敦南旗艦店與美麗華旗艦店打造專屬《動物方城市2》主題佈景。全台哈根達斯內用門市更設有尼克與茱蒂陪吃娃娃。（圖／品牌業者提供）

CAMA CAFE 將台北師大店重新打造為全台唯一的運動主題門市，於上月底正式開幕。呼應運動主題，CAMA CAFE 台北師大門市推出單店獨家限定「跑步回饋優惠」：凡於 CAMA CAFE 台北師大店購買「雙冠莊園精品咖啡」，出示跑步紀錄即可享折扣，跑滿5公里折5元、10公里折10元；門市另提供「跑團專屬優惠」，跑團提前預約，跑後整團至門市消費可享85折優惠。

CAMA CAFE台北師大店為全台唯一的運動主題門市。（圖／品牌業者提供）

致力於開發台灣優質乳源、支持在地酪農業的全台唯一奶油夢工廠品牌「19號發酵奶油」，今年首度啟動「隱市麵包職人聯名企劃」，與2012年代表台灣參與世界盃麵包大賽拿下團體組季軍的麵包職人林坤緯，聯名開發全台首顆以100%國產乳源發酵奶油製作的「19號水果麵包Panettone」；林坤緯也以一系列「19號」乳製品開發新品，包含「黑糖麻糬吐司」、「紫芋地瓜吐司」、「艾曼達芝士麵包」、「黑糖德式烤布丁」等，聯名麵包即日起於「19號發酵奶油」官網、「法歐米麵包工坊」實體店鋪正式預購、販售。

抹去大賽獎座光環，法歐米麵包工房的主廚林坤緯回家接下父親的麵包店，重新打磨麵包風格。（圖／品牌業者提供）

迎接2026馬年新春，台灣灌陷蛋捲品牌青鳥旅行以「春光躍影Spring’s Light in Motion」為主題推出年度限定蛋捲禮盒，象徵春光乍現、幸福綻放的祝福意象。品牌以獨具美感的包裝設計結合多款風味選擇，打造兼具質感與溫度的送禮體驗。即日起正式開放企業預購，享82折起超早鳥優惠，並推出多重好禮回饋。

青鳥旅行以「春光躍影Spring’s Light in Motion」為主題推出年度限定蛋捲禮盒。（圖／品牌業者提供）

起士公爵全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」登場！經典咖啡香 x 12小時熟成乳酪蛋糕，以香醇咖啡為靈魂、濃郁乳酪為主角，再以起士公爵招牌的「熟成烘焙」加深香氣層次，烤出一顆充滿大人風味的熟成系巴斯克。

起士公爵「義式瑪奇朵熟成巴斯克」。（圖／品牌業者提供）

LADY M 2025聖誕可麗捲餅禮盒，精選12入迷你可麗捲餅，包含香草、榛果巧克力、伯爵茶與抹茶四款經典風味，每款各三入。每一口都酥脆香濃、柔滑細緻，為節日時光添上幸福甜意。禮盒以深藍與香檳金為主調，延續LADY M精品門市的法式美學；並附上精緻提袋與可書寫祝福的專屬區域，完美呈現贈禮品味。11月17日至12月1日於官網開放預購，12月10日至12月19日即可前往下單時指定門市領取，每日預購數量有限，售完將提早結束預購。

LADY M 2025聖誕可麗捲餅禮盒。（圖／品牌業者提供）

米大師與台灣地瓜專家瓜瓜園攜手合作，共同推出兼具營養與美味的全新常溫米飯「紫米瓜瓜飯」，精選瓜瓜園「台農57號黃金地瓜」、「台農73號紫地瓜」與米大師獨創滅菌熟飯技術結合。米大師X瓜瓜園首款聯名新品「紫米瓜瓜飯」即日起於7-ELEVEN門市天素地蔬複合店正式上市（饗喫鍋專區11月26日開賣）。每包售價39元，可常溫保存10個月。

米大師攜手瓜瓜園，推出全新常溫紫米瓜瓜飯。（圖／品牌業者提供）

11/17起就能透過實體ATM領到政府發放的1萬元，新加坡米其林一星餐廳「莆田PUTIEN」官方LINE好友送上280元加菜金，12/31前內用消費套餐，就可憑券抵用功夫新菜秘製沙茶海鮮煲、豆釀金香午仔魚或鮮饌砂鍋鱸魚煲。「享鴨 烤鴨與中華料理」把11元變大了，11/30前內用套餐就能用11元加購指定人氣好菜，冰糖醬香鴨翅、蠔油醬爆牛肉或翡翠魚卵炊蛋，讓熱愛中餐的饕客可以用11元的小確幸獲得大滿足。

莆田送官方LINE好友280元加菜金，12/31前內用消費套餐，就可憑券抵用指定功夫新菜。（圖／品牌業者提供）

