詢問度超熱烈！「永慶薪自由」徵才方案 三天逾百人應徵
台灣房市在交易量萎縮，不少房仲品牌陸續關店或縮減規模，反觀永慶房屋逆勢成長並宣布雙北市展店目標邁向350店！為達成目標，業務新人福利再升級，永慶房屋自今年11月起推出全新《永慶薪自由》徵才方案，為業務新人提供「前12個月每月6萬元」收入保障，等於首年年收入保障達72萬元，展現企業實力及對人才培育的重視，作為安心就業及轉職的起點。
「6萬X12個月」穩定起跑 安心學習蓄勢待發
永慶房屋以「誠實專業服務、重視員工發展」為核心理念，打造兼具高收入、高效率與高生活品質的幸福職場，做新人的最強後盾！即使是無房地產經驗的社會新鮮人，只通過面試錄取並報到就可以領取，吸引眾多轉職者選擇年前行動投入房仲產業，《永慶薪自由》徵才方案宣布三天時間，就有超過100位求職者來電來函應徵，詢問度破表。
永慶房屋人資部塗振宏協理表示，業務新人保障前12個月每月6萬元收入，是延續多年保障制度的升級版本，主計總處公布2025年上半年，30歲以下青年的經常性薪資中位數為3萬1537元，相較之下，永慶房屋提供業務新人的6萬元保障收入，更顯競爭力！除了高收入起步之外，還有完善的「一對一師徒制」，由資深師父手把手帶領新人熟悉工作、學習服務技巧，讓零經驗者也能快速上手。再者，永慶房屋是雙北店數最多的房仲直營品牌，客案源充足人人都有穩定的成交機會。
跨領域轉職免驚！他從餐飲業跨足房仲業創佳績
曾經是知名小籠包餐飲師傅的許瑋哲，深知餐飲業想晉升加薪不易，想要年薪破百萬更是機會渺茫， 因此決定趁年輕做出改變挑戰高薪，而業務工作有獎金制度，能挑戰收入無上限。加上許瑋哲姊姊許湘琳也在永慶房屋工作，且做出一番成績，許湘琳也是從餐飲跨領域到房地產業，在永慶成功讓收入翻了3倍之多。
永慶房屋重視人才培育，除了收入保障之外，每位業務新人都有專屬的師父指導，不用擔心沒專業基礎，而是能跟著師父從做中學，從實戰經驗中成長。在自身努力及師父、學長姐的指導下，許瑋哲表現亮眼，曾創下單月三百萬業績的表現，最高月收入達30萬元，收入早已翻倍，今年才28歲的他，從餐飲業轉職永慶還不到4年，已經成功買房，寫下職涯新里程碑。
永慶房屋擴大展店與積極招募人才的計畫，由《永慶薪自由》徵才方案打頭陣，提供業務新人保障前12個月每月6萬元收入，並融入AI科技，打造「高效率、高收入與高生活品質」的職場環境，歡迎社會新鮮人或各行各業的轉職者一起加入永慶的行列。
