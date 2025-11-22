試乘報告／國泰航空全新打造香港機場貴賓室 「逸連堂」候機必做三件事
國泰集團近年投資逾港幣一千億元，提升機隊、客艙產品和數位創新等多個領域的體驗，重塑貴賓室亦是創新計劃的一部分。改裝後在2025年5月先發登場的「逸連堂the Bridge」，位在香港國際機場的便利位置，除了保留常客喜愛的經典元素，又加入一系列新設計，提升乘客的候機體驗，難怪許多旅客就算不搭商務艙，也要用亞洲萬里通里程兌換使用國泰貴賓室，而在全新的the Bridge，一定要做以下三件事，就能讓候機體驗大大加分。
在國際旅客的飛行旅程中，各大機場的貴賓室體驗，肯定佔據重要地位。早在疫情之前，國泰航空便大力提升香港、台灣等地的貴賓室服務品質，近年又因應旅客全新需求，開始積極重塑貴賓室體驗。
位於香港國際機場一號客運大樓鄰近35號登機門的「逸連堂the Bridge」，過去就是很受歡迎的貴賓室，疫情中停用數年，2025年5月7日終於改裝完成，重新迎客。國泰航空同時宣布陸續開啟「寰宇堂」頭等貴賓室、「玲瓏堂」商務貴賓室的改裝工程，預計2026年完工，未來兩年還將分別在香港、北京、紐約設立旗艦貴賓室，這將是國泰貴賓室服務第一次進駐甘迺迪機場。
對於全新亮相的貴賓室，國泰航空顧客體驗設計總經理Guillaume Vivet特別強調「以人為本」，他說：「我們縝密考量每一細節，從家具到餐飲服務，乃至香味與音樂，旨在提升舒適度，營造輕鬆優雅的氛圍。最終設計了一個能讓顧客真正放鬆身心的空間，每一環節都足以豐富他們的旅程，讓每一次到訪，都能留下愉悅難忘的感受。」
