試乘TEAM FORD SUV抽國際賽車體驗之旅
（記者卓羽榛臺北報導）馬年迎春駕好運，福特六和春節限時優惠正式開跑！自2026年2月1日起至2月28日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得限量烘爐地開運錢母，入主週週抽黃金墜飾。
此外，「TEAM FORD SUV 雙戰力 #點燃你的經典名場面」活動同步展開，活動期間試駕The All-New Ford Territory或The All-New Ford Kuga雙車系，即可獲得「國際賽車體驗之旅」抽獎資格乙次。入主The All-New Ford Territory享優惠價84.9萬起（含舊換新及貨物稅減徵補助），再加碼提供三大好禮：3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件；入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬（含舊換新），內含5萬元力挺購車金、高額0利率及5年原廠保固；為回應市場熱烈支持，New Ford Ranger Wildtrak推出限時回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；福特六和以多元購車方案喜迎農曆新年，邀請消費者把握新春購車好時機，啟動嶄新駕馭篇章。
新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory 打造安心舒適的移動體驗
The All-New Ford Territory將科技、動力與空間完美結合，為家庭用車帶來全新駕馭體驗。車內配備雙色真皮電動座椅與雙12.3吋一體式懸浮車艙數位螢幕，搭載最新Vision Plus科技系統，整合全螢幕數位導航與Level 2駕駛輔助系統「三線道虛擬實境」顯示，可即時辨識汽車、廂型車及摩托車，提供清晰直覺的行車資訊。12.3吋全彩LCD觸控螢幕支援Apple CarPlay®、Android AutoTM、CarbitLink三大娛樂通訊整合系統，搭配休憩及夜景等智能場景模式，以及Ford AI中文語音助理，以語音輕鬆控制螢幕亮度、氣氛燈顏色、車窗狀態及通風座椅等功能，為行車過程增添更多便利與樂趣。動力方面，The All-New Ford Territory提供1.5T Per4mance Hybrid四電驅油電動力及1.5T EcoBoost®渦輪汽油動力兩種選擇。Hybrid系統綜效輸出最大245ps馬力、55.6kg-m扭力，平均油耗每公升達20公里；汽油渦輪車型則擁有163ps馬力、25.5kg-m扭力，並配備多種駕駛模式包括標準、運動、節能與山路模式，帶來靈活而充滿樂趣的駕馭體驗。
在空間與安全方面，The All-New Ford Territory擁有2,726mm軸距與同級唯一後座平整地板設計，提供充裕頭部與膝部空間，多達22處置物空間與1,150mm後行李廂開口，搭配6/4分離椅背及足踢感應電動尾門，滿足家庭日常與出遊需求。安全科技上，配備Ford Co-Pilot360™ Drive+全方位智駕科技輔助系統，包括360⁰環景影像行車輔助系統、FAPA主動式停車輔助系統5.0與LRAS循跡倒車輔助功能，結合超過65%超高強度鋼材車體、熱成型高強度一體式門框及A至B柱硼鋼強化，守護全家每一次出行。
The All-New Ford Kuga 讓每段行程都充滿駕馭樂趣 多款車型優惠同步開跑！
歐洲超能智駕跑旅The All-New Ford Kuga採用1.5T EcoBoost®渦輪增壓汽油引擎，經專屬調校可輸出187ps的強勁動力，帶來隨心暢快的駕馭體驗，入主享力挺價83.9萬起（含舊換新），加碼高額分期0利率及5年原廠保固；New Ford Ranger Wildtrak FRS Edition搭配全新FRS可調式裝載系統，提供靈活裝載空間，無論工作還是休閒，都能從容應對各種情境，入主即享限時回饋價154.8萬（含舊換新），及百萬0利率；New Ford Focus擁有動感外型與德規底盤調校，入主享貨物稅優惠價70.9萬起，再加碼3萬元配件金及5年原廠保固；歐洲進口正七人座New Ford Tourneo Connect福特旅玩家，享貨物稅優惠價109.8萬起，再加碼2萬元購車金、低頭款5萬、低月付8,888及6年不限里程原廠保固；歐洲首選國際商旅The All-New Ford Tourneo Custom福特旅行家，享貨物稅優惠價141.8萬元起，入主再享高額0利率。
其他人也在看
時代眼淚！特斯拉Model S、X停產 馬斯克證實了
時代眼淚！特斯拉Model S、X停產 馬斯克證實了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 17則留言
沒有最強只有更強？Toyota 第六代 RAV4 如何以實力打破低迷的市場賣壓？
如果你問台灣消費者一個問題：「哪款進口休旅車是最不出錯的選擇？」不意外，Toyota RAV4永遠都不會從答案中缺席。這不是情緒也不是迷信，僅只是累積18年銷售冠軍年、超過32萬輛的市場選擇結果。 1994年Toyota RAV4首現全球車壇、1997年導入台灣，從當年對休旅車相對陌生的年代，一路迄今SUV已成市場主流。它不一定是話題最多的那一台，卻是每個世代都穩穩站在銷售核心的那款。 而到了2025年底，第六代RAV4在12月26日開放接單後，短短20天內突破 5,000張訂單，這件事討論程度絕對不亞於新車本身，畢竟當前台灣汽車市場景氣充滿變因，舉凡進口車關稅、匯率、總體經濟壓力無一缺席。理論上，第六代RAV4絕對會熱銷，但在當前時刻會展現如此傲人成績，同樣值得深究。2GameSome ・ 1 天前 ・ 1則留言
賓士小改款S-Class曝光 超過一半重新設計、三芒星頭燈超吸睛
適逢Mercedes-Benz賓士成立140周年的大日子，S-Class成為本次最大驚喜，作為賓士車款豪華門面招牌，S-Class每次改款，代表賓士下一個世代豪華車的方向。尤其本次S-Class雖非大改款，但官方強調超過50%零件換新打造，讓S-Class重新定義品牌旗艦新定位。Yahoo汽車機車 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
Nissan 最新電動跑旅推親民版本！百萬有找 台灣有望導入
曾是全球最熱賣電動車的 Nissan Leaf，去年推出第三代，從掀背車轉型為跑旅車，並搭載 78kWh 電池，可跑 702 公里。今天 Nissan 推出 Leaf 的親民版，改搭 55kWh 電池，日本以 3 車型進行販售。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Hyundai Tucson L 客車直降 3 萬元
Hyundai 汽車再度寫下歷史新頁，旗下全球戰略休旅 Tucson 車系自 2004 年問世以來，於 2025 年正式達成全球累積銷售突破一千萬台的輝煌里程碑。此一紀錄僅歷時 21 年即達成，不僅大幅超越品牌經典房車 Elantra 與 Accent 分別耗時 24 年與 31 年的紀錄，更榮登 Hyundai 品牌史上「最速突破千萬全球銷售」的 SUV 車系代表作。2GameSome ・ 6 小時前 ・ 發表留言
突破500公里大關！2026 MINI Countryman E迎來「隱藏版」規格升級
MINI的電能轉型之路不僅追求「卡丁車」般的操駕樂趣，現在更要在實用續航力上與主流對手平起平坐。根據2026年初發布的技術更新，MINI宣佈將針對3月份起生產的純電Countryman家族進行一次「隱形微調」。這次更新並沒有更動外觀線條，卻讓入門車型Countryman E的WLTP續航里程成功衝破500公里，來到501公里（原為462公里）；而雙馬達配置的SE ALL4也同步提升至467公里。這種不靠加大電池容量、而是透過硬體優化的升級策略，顯示出BMW集團在電能管理技術上的深厚功力。入門車型Countryman E的WLTP續航里程來到501公里（原為462公里）；而雙馬達配置的SE ALL4也同步提升至467公里。這場「續航革命」的核心，在於導入了高性能電動車常見的碳化矽（SiC）逆變器。相較於傳統矽基元件，SiC能顯著降低能量轉換過程中的熱能耗損，提升馬達運作效率。此外，MINI工程師將高壓電池的可用容量微幅上修至65.2 kWh，並在前方車軸換上了低摩擦係數的輪轂軸承。這些在規格表上看似不起眼的變動，卻能有效地減少行駛阻力，讓駕駛在每一趟長途旅程中，都能多壓榨出約35至40公Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
裕隆集團獲利大滿貫 2025上市公司全賺
裕隆集團挺過雙稅（關稅、貨物稅）亂流，旗下各上市公司2025年有望全數獲利，展現營運韌性。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮近日定調，2026年經營策略將以務實穩健經營為主軸，全力推動「品牌重塑」、「數位轉型」，深化「車輛製造到移動服務」的產業價值鏈整合，各公司樂觀今年業績穩增。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9則留言
20年老車路口「斷氣」癱瘓下班車流！蘆竹警神力推車化解驚魂
桃園市26日下午17時許，一名24歲女子駕駛自小客車行經蘆竹區中正路與榮興路口，正值下班尖峰時段，因車齡逾20載，機械零件老化導致引擎突發熄火，車輛停於路中無法移動，後方駕駛鳴笛聲四起，蘆竹警分局南崁派出所警員林哲宇正好在執行交通疏導勤務，隨即主動趨前關切，幫忙將車推至路旁，化解一場驚魂。桃園電子報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
二０二六台南車展揭幕
記者張淑娟／歸仁報導 「２０２６台南車展」廿九日在大台南會展中心揭幕，將持續至二月一…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Opel重返台灣三週年推感恩祭活動，Combo化身福祉車同步認證中
德系汽車品牌Opel自重新回歸台灣市場以來已滿三週年，因此為感謝消費者的支持，Opel總代理歐吉汽車即日起正式啟動「三週年感恩祭」活動，從試乘體驗、購車優惠到售後服務與租車方案全面加碼，不僅回饋現有車主，也希望吸引更多消費者實際感受Opel品牌魅力。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Nissan QASHQAI 領軍 2026 臺南車展！
Nissan自2026年1月29日起至2月1日止於大臺南會展中心參與2026臺南車展，現場展出搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款Nissan QASHQAI，向南台灣消費者傳達Nissan於創新電驅科技的技術成果，體驗「感動 ∙ 源自細節」的品牌精神。2GameSome ・ 6 小時前 ・ 發表留言
520業者無懼關稅 齊聚台南車展
台南車展已舉辦4年，多家進口汽車商今年受美國關稅衝擊取消參展，首度主辦的工商時報仍號召520家廠商參展、再創新高，活動29日登場，展期至2月1日。機車廠商受地方政府釋放利多政策，設展廠商大增，重機與汽、機車配件市場更被看好。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
人咧? 竹山遊覽車自撞電桿 警到場車上竟空無一人
中部中心／張家維 南投報導南投竹山通往杉林溪方向，29日上午發現一輛遊覽車撞到電線桿，車頭擋風玻璃破裂，電桿歪斜，但奇怪的是，車內沒人，連司機都消失不見，甚至一開始還連絡不到人，直到下午23歲的潘姓駕駛，才在父親陪同下到案說明，表示是和同為大型車駕駛的父親上山練車，不慎自撞。遊覽車撞在電線桿上，車頭撞得保險桿破裂、擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，左前輪懸空，差一點掉到山坡。遊覽車撞到電線桿，警消獲報，擔心有人受傷趕往，但一到場，卻發現車內空無一人，連司機也不見蹤影。遊覽車跨越雙黃線，撞到對向電線桿，電桿被撞得傾斜45度、旁邊一棵樹木也被撞斷，遊覽車內座位空蕩蕩，看得出車禍當時應該是沒有乘客，不過連駕駛都消失無蹤就奇怪了！警方一開始還連絡不到人，只好先拖吊排除障礙。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度消失神隱（圖／民視新聞）駕駛人不見了，直到下午23歲的潘姓司機在父親陪同下，從苗栗回到南投竹山，到案說明，同為大型車駕駛的父親說，是他帶著兒子上山練車，不慎自撞。遊覽車撞電線桿 左前輪懸空差一點掉到山坡 險象環生（圖／民視新聞）48歲的潘姓父親表示，自撞車禍發生在29日上午約九點多，事發當下他身體不適，與兒子攔車下山，手機一度遺落現場所以失聯。時隔5個小時到案說明，警方對聲稱當時開車的潘姓兒子實施酒測，酒測值為零。車禍當下沒有報案，時隔5個小時才到案。確切的肇事原因與責任警方進一步詳細調查。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度神隱 ５小時後到案說明 酒測值為零（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：竹山遊覽車自撞電桿險掉山坡 警到場車上竟空無一人 更多民視新聞報導好貴的早餐! 婦開車撞斷消防栓 賠償費近１０萬元酒駕心虛! 轎車違規遭攔 加速逃逸自撞民宅低血糖昏過去!男昏厥自撞分隔島 警破窗搶救民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
TOYOTA全新高性能掀背車GR Yaris Morizo RR東京改裝車展亮相，全車以紐柏林實戰經驗打
就在東京改裝車展揭幕前，許多媒體都預言將重返車壇的TOYOTA MR2 有望在 2026 年東京改裝車展亮相，但結果讓大家頗為失落，MR2並未現身，但TOYOTA另一款十分吸睛且性能更強悍的限量改裝車GR Yaris Morizo RR，則撫慰車迷們失落的心。汽車日報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
Porsche Macan Turbo Concept Lago 與全新電動運動遊艇同步全球亮相
保時捷再度攜手奧地利 Frauscher 造船廠，於 2026 年杜塞道夫船展（boot Düsseldorf）發表全新 Frauscher x Porsche 790 Spectre：一款完全以保時捷 Macan 純電動力系統為核心所打造的運動遊艇。此次全球首演，亦同步發表高度客製化的概念車 Macan Turbo Concept Lago。全新運動遊艇與 SUV 更在多項設計細節上彼此呼應。 無論是 Taycan、Macan 或 Cayenne Electric，保時捷旗下所有純電車款皆以純電跑車為定位、從零開始研發。工程團隊充分運用由此而來的技術自由度，在設計與科技層面發揮最大潛能。奧地…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026 SYM DRGBT小改款賽道試駕：電推協奏的極致龍魂
歷經兩年淬鍊，2026年式樣SYM DRGBT以「電能協奏」之姿降臨麗寶賽車場。本次小改款透過優化後的Z.R.S.G.電推系統填補起步空窗，結合Hyper-SVIS全域可變進氣科技，達成16ps最大馬力與1.54kgm扭力的完美銜接。搭配升級後的268mm浮動碟盤與Bosch彎道電控系統，這條龍不僅飛得更快，更在極限邊緣展現出驚人的操控成熟度。本篇報導將透過動靜態完整實測，解析這輛白牌旗艦如何達成機械與電能的極致工藝。 這篇文章 2026 SYM DRGBT小改款賽道試駕：電推協奏的極致龍魂 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
Honda攜手Aston Martin重返F1巔峰舞台！2026年廠隊合作於東京正式啟動
Aston Martin Aramco Formula One Team與Honda於東京正式舉行合作發表活動，宣告雙方自2026年賽季起展開全新的廠隊級合作關係，共同迎接F1史上規模最大的技術與規則革新，活動現場由Aston Martin Aramco執行主席Lawrence Stroll、Honda Motor Corporation社長暨代表執行長三部敏宏，以及F1總裁暨執行長Stefano Domenicali同台致詞，象徵這段合作不僅攸關單一車隊或品牌，更被視為F1新世代的重要里程碑。地球黃金線 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
疑疲駕轎車商圈雙載騎士遭撞飛 再剷倒整排機車
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿的北勢東路商圈，昨(29)日晚上11點多，有輛黑色轎車，駕駛說他疲勞恍神，沒注意前方在找路邊車位的雙載機車，直接撞上，騎士和乘客兩人被撞飛慘摔，機車還衝去撞路邊另外7台機車。雙載機車放慢速度，在路邊找車位，突然一輛黑色轎車從後方開過來，直接撞上雙載機車，騎士和乘客當場被轎車撞飛，倒在路邊，機車也衝往路邊撞，撞倒7台機車，肇事的轎車駕駛，趕快下車，打電話報警。車禍發生在台中沙鹿北勢東路商圈，當時有不少民眾在逛街買東西，轎車猛撞機車當下，路人全都停下腳步被眼前情況嚇傻。附近居民說：「他有撞到我這個水龍頭，斷掉了，剛才修好了。」附近居民VS.被撞機車車主說：「警察局有幫你留紙條，好我再去找，昨天晚上，撞一整排。」被撞的機車車主，無奈收下警方留的紙條，找時間再去警局了解狀況，不少機車被撞到車殼破裂，後照鏡歪掉。台中清水交通分隊長王智暉說：「駕駛自小客車自述疲勞恍神，撞上前方張男騎乘之普重機後，張男向右再撞上路邊停放之7部機車。」警方調查開車的是29歲王姓駕駛，說是恍神，才會開到商圈時，沒注意到前方在找停車位的雙載機車，被撞的騎士和乘客，當下慘摔還好只受到輕傷，只是在商圈人多逛街的路上，突然發生猛烈撞擊的車禍，嚇壞不少逛街民眾。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
Mercedes-Benz 改款 S-Class 全球首發，「140 PLACES」跨洲壯遊計畫啟動！
2026 年，這份強大的創新基因將更加耀眼，以全新 S-Class 的全球首演為起點，正式啟動橫跨六大洲、史上規模最大的「140 PLACES」壯遊計畫，這不僅是一場致敬歷史的長征，更是與全球車迷共享的創新慶典。GOCHOICE購車趣 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
疑未保持安全距離 北市客運跟公車「同向擦撞」
台北市 / 綜合報導 台北市大安區昨(29)日晚間，一輛公車與客運行經敦化南路2段時，疑似未保持安全間隔，發生擦撞。雙方車輛，車窗與擋風玻璃應聲碎裂，嚇壞乘客。警方確認兩車駕駛均無酒駕，乘客均平安無事，結束一場虛驚。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言