試乘TEAM FORD SUV抽國際賽車體驗之旅

中部中心／張家維 南投報導南投竹山通往杉林溪方向，29日上午發現一輛遊覽車撞到電線桿，車頭擋風玻璃破裂，電桿歪斜，但奇怪的是，車內沒人，連司機都消失不見，甚至一開始還連絡不到人，直到下午23歲的潘姓駕駛，才在父親陪同下到案說明，表示是和同為大型車駕駛的父親上山練車，不慎自撞。遊覽車撞在電線桿上，車頭撞得保險桿破裂、擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀，左前輪懸空，差一點掉到山坡。遊覽車撞到電線桿，警消獲報，擔心有人受傷趕往，但一到場，卻發現車內空無一人，連司機也不見蹤影。遊覽車跨越雙黃線，撞到對向電線桿，電桿被撞得傾斜45度、旁邊一棵樹木也被撞斷，遊覽車內座位空蕩蕩，看得出車禍當時應該是沒有乘客，不過連駕駛都消失無蹤就奇怪了！警方一開始還連絡不到人，只好先拖吊排除障礙。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度消失神隱（圖／民視新聞）駕駛人不見了，直到下午23歲的潘姓司機在父親陪同下，從苗栗回到南投竹山，到案說明，同為大型車駕駛的父親說，是他帶著兒子上山練車，不慎自撞。遊覽車撞電線桿 左前輪懸空差一點掉到山坡 險象環生（圖／民視新聞）48歲的潘姓父親表示，自撞車禍發生在29日上午約九點多，事發當下他身體不適，與兒子攔車下山，手機一度遺落現場所以失聯。時隔5個小時到案說明，警方對聲稱當時開車的潘姓兒子實施酒測，酒測值為零。車禍當下沒有報案，時隔5個小時才到案。確切的肇事原因與責任警方進一步詳細調查。南投竹山通往杉林溪方向 遊覽車逆向撞電線桿 駕駛一度神隱 ５小時後到案說明 酒測值為零（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：竹山遊覽車自撞電桿險掉山坡 警到場車上竟空無一人 更多民視新聞報導好貴的早餐! 婦開車撞斷消防栓 賠償費近１０萬元酒駕心虛! 轎車違規遭攔 加速逃逸自撞民宅低血糖昏過去!男昏厥自撞分隔島 警破窗搶救

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言