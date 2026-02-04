試住筆記／日本首間「宮古島瑰麗酒店」宮古藍海景Villa開箱 住客獨享白沙秘境、隱藏質感備品必收

漸層的宮古藍海面，會隨著天光與雲層變化著色，每一分秒都是獨特的藍。

聽日本人說，「宮古藍（Miyako Blue）」是他們心目中最美的海。宮古藍究竟是什麼色調？搭乘星宇航空直飛航班，親自飛來找答案吧！

為了解開宮古藍之謎，瑰麗酒店集團首次進軍日本，打造日本首座據點——宮古島瑰麗酒店（Rosewood Miyakojima），於2025年3月1日正式開幕，並在同年10月公布的米其林星鑰名單中，拿下二星鑰殊榮，為日本高端度假酒店版圖寫下新里程碑。

宮古島是由珊瑚礁隆起而形成的島嶼，因沒有高山、河流，少了泥沙入海，讓海域維持清澈的透明度。（Rosewood Miyakojima提供）

在島嶼上興建一間奢華五星級酒店，是全島大事。來機場迎接我們的，是已在島上生活20年的美國人Stephanie。她過去長年在日本從事教育工作，最終選擇在宮古島落地生根，親眼見證小島的轉變，如今成為瑰麗酒店的一員，剛好可以向外國旅客訴說更多島嶼故事。從上車那一刻起，我們跟隨著她，逐步認識這座從未踏足過的土地。

在Stephanie的介紹下才知道，原來甘蔗自琉球王朝時代傳入沖繩群島後，至今仍是島上重要的自然資源之一。 夕陽時分，車子駛過一片片隨著海風搖曳的甘蔗田園，終於抵達座落於半島處的宮古島瑰麗酒店。

度假村座落在甘蔗田之中，車行其間，綠意隨海風搖曳。

隱蔽且靜謐的地點，正是瑰麗團隊當初選址於此的契機，也成為酒店從全球超過7,000間入選飯店中脫穎而出、拿下2025年米其林二星鑰的關鍵，在快節奏的時代裡，比高級建材更奢侈的，是以天地為框，身後的整片藍與寧靜。

宮古島瑰麗酒店在2025年米其林星鑰評選中榮獲二星鑰殊榮。

迎賓大廳位於山丘上，能從高處遠眺宮古海面。

建築由荷蘭知名設計師Piet Boon操刀，延續瑰麗酒店一貫的「A Sense of Place」理念，實踐永續發展與在地共生精神。建造過程中，團隊尊重原始地形，刻意降低對自然環境的干擾；入住時搭乘Buggy，隨著路徑彎彎繞繞抵達房間，這樣的動線設計，正是為了順應地勢、避開部分原生樹種，讓它們得以持續在島上自在生長。

全館55間獨棟Villa錯落於半島之上，每間房面向的海色各有不同。（Rosewood Miyakojima提供）

乘坐Buggy穿梭園區，沿途感受自然風貌。

瑰麗酒店秉持「A Sense of Place」理念，由荷蘭知名設計師Piet Boon操刀，運用大量珊瑚石等在地素材建造。

全館僅有55間客房，每一間皆是獨棟Villa，皆設有私人泳池，與面向大浦灣的遼闊海景。軟裝設計上，設計師親自駐島考察，深入了解宮古島的生活節奏、自然風貌與歷史脈絡，大量運用珊瑚石、琉球石灰岩等在地建材，以現代日式極簡美學為核心，選用沙色、陶土棕與木色，營造溫潤安定氛圍，再透過織品與陶藝的陳設，低調地將島嶼故事安插進空間之中，適度留白，讓視線自然停駐在窗外水色。住在這，很難成為低頭族，大螢幕就在眼前，放映著宮古藍的每一瞬。

宮古島瑰麗酒店擁有兩座沙灘秘境，僅開放住客使用，白沙細膩柔軟，海水清澈見底。

Villa主要分為海景房與沙灘房，60平方公尺的「Oceanview Villa King」為基礎房型，進門首先映入眼簾的是充滿禪意的落塵區，室內設有沙發、天然石材浴缸與戶外私人泳池。

房型「Oceanview Villa King」60平方公尺，配有迷你吧、戶外露台與私人泳池。

牆上裝飾以宮古島傳統工藝「宮古上布」為靈感，以織品作為畫作。（Rosewood Miyakojima提供）

不過戶外泳池並非溫水池，我們恰巧在冬季入住，只能趁正午陽光露臉時鼓起勇氣下水。多虧設計師的貼心巧思，上岸後可直接從浴室側門回到室內，泡進浴缸熱水中、撒上天然海鹽，在冷熱交替間，體驗真正的五星級享受。

天然石材建造浴缸，浴室設有一扇能通往泳池的側門。

備品特別挑選天然永續的在地品牌。

備品選擇上，不刻意追求精品標籤，回歸自然本質，挑選標榜天然、永續理念的在地品牌，不使用塑膠製品，提供特別訂製的木梳與木製刮鬍刀。木梳手感細緻、梳理起來滑順不打結，近年入住的五星級酒店中最驚豔的一項備品，是實用又具質感的紀念小禮物。

仔細觀察會發現房內藏有許多海龜元素。

飯店標榜不使用塑膠製品，提供特別訂製的木梳與木製刮鬍刀。

海中有一座小小島，夏季時住客可以游到上面探險，運氣好還有機會碰見海龜。

「Beachfront Villa」則讓海與沙灘成為門前風景，室內與戶外自然景觀無縫銜接，隨時都能向大海走去。另有適合家庭入住的雙臥室別墅「Kuura House」，配置一張特大床與兩張單人床，每棟別墅皆設開放式露台，獨享私人泳池與BBQ烤肉區，可邀請主廚親臨料理，且提供專屬管家服務。

「Beachfront Villa」室內外景觀無縫銜接，走出房門就是細白沙灘與碧藍大海。（Rosewood Miyakojima提供）

三間雙臥室別墅房型UPRA、KUURA、KAMII以當地方言命名，對應其地理位置。（Rosewood Miyakojima提供）

想讓海島假期更放鬆，把身心交給「Asaya水療中心」。Asaya水療中心被「世界水療大獎」（World Spa Awards）評選為「日本最棒渡假村SPA」（Japan's Best Resort Spa 2025），除了提供瑰麗酒店經典按摩療程外，也融入沖繩傳統文化，推出以在地傳統祭典Paantu為靈感的泥敷面膜療程。我們此次體驗的是「熱貝殼療法」，以天然熔岩熱貝（lava shell）取代熱石，加溫後的熱貝緊密貼合身體，溫熱感緩緩滲入，舒緩緊繃肌肉，汲取來自大海的治癒能量。

Asaya水療中心設有露天溫水Spa池、三溫暖等設施。

提供24小時開放的健身房，另有一間多功能運動空間。

此外，館內設有24小時健身中心，並為住客規劃專屬「體育課表」，包含瑜珈、皮拉提斯與一對一課程。教練Ryan神秘地要大家一早在白沙灘集合，原以為是浪漫的海邊瑜珈，結果迎來兩棲版的「Aqua Fitness」，在海風中進行棒式、伏地挺身與波比跳，揮汗程度遠超預期，不過別太擔心，教練也能依個人狀態調整成輕鬆的簡易版本。

在專業教練帶領下，海天美景作伴，每一次揮汗都是難忘回憶。

另外，還設有「瑰麗探險家俱樂部」，為4至12歲孩童規劃多項DIY課程，並提供專屬保姆服務，讓爸媽能安心享受兩人時光。

位於飯店裡隱蔽的淺水海域，夏季可以在此進行水上活動。

除了飯店設施，宮古島瑰麗也用心打造了多項連結在地文化與自然的沉浸式體驗。旅客可與當地藝術家一同體驗百年壺屋燒工藝、學習以月桃葉編織傳統圖騰手環；夏季潛入大海與海龜共游，在海洋生態專家的帶領下認識宮古海域。讓旅程不僅止於拍照打卡，而是真正走進宮古島，與島嶼建立情感，留下不同的藍色記憶。

在當地手作工坊學習編織技巧，月桃編織以乾燥的月桃莖纖維製成。

手環上的五方格與四方格源自沖繩八重山地區傳統織紋，據說能帶來好運。

宮古島瑰麗酒店（Rosewood Miyakojima）

地址：Nikadori-1068-1 Hirara, Miyakojima, Okinawa 906-0008 Japan

電話：+81-980-79-8899

房價：平日雙人房Oceanview Villa King日圓196,650起（約NT$37,103）

官網：https://www.rosewoodhotels.com/jp/miyakojima

星宇航空航班時刻表（當地時間）：

JX886｜台北–宮古島市/下地島 每週一、四 飛航時間07：20～09：35／07：00～09：35

JX887｜宮古島市/下地島–台北 每週一、四 飛航時間10：35～11：00

JX308｜台中–宮古島市/下地島 每週二、五 飛航時間08：35～10：50／07：20～09：35

JX309｜宮古島市/下地島–台中 每週二、五 飛航時間11：50～12：15／10：35～11：00

備註：最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空官網公告為主。

日本旅遊資訊

簽證：台灣旅客持有效護照入境日本免簽證，最長可停留90天。

匯率：新台幣兌換日圓約為1：4.89。（2026年2月資料）

時差：比台灣快1小時

航班：2026年2月12日起，星宇航空新增「台北－宮古島」與「台中－宮古島」直飛航班，平均航程約1小時30分鐘。

