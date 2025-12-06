試住筆記／頂格早餐配無敵景觀！改裝後的「臺中公園智選假日飯店」 絕對是商務客的救星

坐擁臺中公園美景的「園景標準客房」，面積約10坪大且空間挑高，時尚舒適的配色，讓人一進房就全然放鬆。

雖說飯店是新的好，但出差時我更偏愛熟悉的老飯店，不會出錯，偶爾還有驚喜，最近入住的「臺中公園智選假日飯店」就是如此。他們在疫情後的2024年逐步展開階段性的「有感」改造，種種細節配置，簡直成了商務人士的救星，也在假日成為親子客的最愛。

由洲際酒店集團（IHG）管理的「臺中公園智選假日飯店」，2008年開幕至今已有17年歷史。對一家老飯店來說，固然有不錯的地理位置與信任度，但老舊的房間與設備還是會讓很多客人裹足不前，改裝可說是重新吸客的唯一手段，諸多訂房網站上，幾乎都會標示一行字，顯示這家飯店近來的改裝狀況。

：「臺中公園智選假日飯店」緊鄰古早約會聖地的臺中公園，常有人划船游湖。

大廳擺上色彩溫暖的鵝卵石沙發，讓客人一進門就感受活力。

身為資深飯店人，曾歷任台中知名飯店的總經理郭子毓，在疫情中接手飯店，她苦笑說當時賣便當賣了一年，疫情進入尾聲時，得到業主支持，開始逐步改裝。現有的161間客房雖然沒有大動格局，但在每層樓僅有八間的公園景觀房之外，新闢出七間有兩張中床的家庭房，並設置連通房型，吸引親子客入住。

總經理郭子毓是資深飯店人，除了大幅改裝飯店設施，還經常搭配台中在地活動，推出有趣的住宿專案。



