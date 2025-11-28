試劑綁儀器增加收入 普生估明年營收多兩成

▲普生總經理林孟德。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 醫檢廠普生，肝炎檢測試劑起家，近年走向動「精準醫療 +生物保健品」雙引擎戰略，透過積極擴大旗下精準醫療業務動能。總經理林孟德表示，經歷疫情後的調整期，現已完成轉型佈局，其中「設備 +試劑」整合方案為特色，除現有81款化學發光相關試劑外，明年將再向衛福部提出20款試劑認證。

普生有四大主要發展。林孟德指出，第一為化學發光儀器與試劑（CLIA）；第二是核酸檢測試劑和分析系統；第三是免疫ELISA檢測；最後是液態活檢。

林孟德說，以前普生的肝癌試劑為開放式，可以跟市售其他儀器搭配使用，有彈性但客戶續購意願較不穩定， 因此創造「設備 × 試劑 × 服務」 的整合式商業模式，使每一台設備的市場滲透，都能帶動長期穩定的檢測試劑需求，形成高可預期的經常性收入。目前試劑包含腫瘤標記物、甲狀腺、傳染病、激素等81款，5項取得醫療器材許可證，預計年底會拿到10項，預計明年再向我國食藥署提交20款試劑申請。

林孟德表示，試劑毛利率較高，預期明年應收有望成長15%到20%。而根據精準照護之發展現況與趨勢報告指出，台灣每年約有超過740萬人進行健康檢查，產值規模突破新台幣700億元，並預期每年將以超過5%速度成長，顯示台灣精準照護市場良好商機。

另外，比起傳統穿刺檢查，血液檢查侵入性低。林孟德指出，以前早期就需要穿刺，現在漸漸會用血液做初步癌症篩檢「液態活檢」，最後再用穿刺確認，因此使用愈來愈普遍。

林孟德指出，癌症多年為國人第一大死因，帶動早期偵測與術後監控需求大幅攀升，普生旗下全自動CellBio循環腫瘤細胞檢測系統產品，為癌症診斷及治療監測提供非侵入性、可重複且成本較低的癌症診斷解決方案。同時，普生也異業結盟上與富邦人壽、富邦產險等合作，富邦客戶可在抽血點，提供癌症檢測服務，綜效預計明年展現。

另，旗下自有品牌「oh care 歐克威爾」，產品涵蓋口腔護理、 肌膚保養與抗菌清潔三大類，並打入全台超過500 家實體銷售通路，以及全球超過30個知名電商平台通路；2025年前三季銷售已超越2024年全年水準。

