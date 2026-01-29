試吃月餅遭虐死 藝識流4人起訴

北市中山區「藝識流國際身心靈療育學院」去年發生30歲林姓療癒師遭凌虐致死案。台北地檢署29日依傷害致死罪起訴王禹婕（中）、王紹丞、吳宗儒、林承毅4人，移由北院國民法官法庭審理。（陳志賢攝）

北市中山區心靈團體「藝識流國際身心靈療育學院」，去年發生30歲林姓療癒師遭凌虐致死案，引發軒然大波。檢警查出林男為創辦人王禹婕的四大護法之一，卻因長期積欠龐大會費，且擅自以藝識流名義預約月餅試吃，慘遭王女指示營運長弟弟王紹丞、執行長網紅牙醫吳宗儒、顧問林承毅3人圍毆林男死亡，台北地檢署29日依傷害致死罪起訴王禹婕等4人，移由台北地院國民法官法庭審理。

起訴指出，林男參加「藝識流」修行數年，僅為最低階療癒顧問，被藝識流創辦人王禹婕任命為四大護法之一。林男與王女5人自去年5月起共同居住，王女以「自我覺查，共修淨化」為號召，命令林男須聽從她及弟弟營運長王紹丞、執行長吳宗儒等人號令，林不得擅自至藝識流其他樓層，且飲食、如廁時間頻率都需經她指示。

林男因共修期間，積欠諮詢費、共修營隊、數期會員年費（金卡會員會費20萬元）數目龐大，王女等人要求林男寫下還款協議，且於去年8月12日到台北地院民間公證人處公證。另王女在林不服指示時，藉口「脈輪淨化」、「消業力」為由，除親自動手，也指示其他3人毆打林男。

去年9月26日，王女4人不滿林男於9月下旬擅自以藝識流名義預約中秋月餅試吃，自9月26日下午至29日中午止，以徒手、棍棒敲擊等方式毆打林男頭部、四肢、背腰臀部，29日下午林呈現意識不清且陷入昏迷，竟以手機攝錄林男影像，未送醫急救，遲至29日深夜，4人見林已無生命跡象，才報警送醫，翌日凌晨，林因四肢及背腰臀部肌肉受外力損傷出血，導致橫紋肌溶解症及相關併發症死亡。