試吃活動爆一氧化碳中毒！醫示警「症狀像感冒」：對腦、心臟有長期傷害

記者蔣季容／台北報導

台北市一棟辦公大樓今（18）日中午舉辦百人試吃活動，結果疑似因為使用卡式爐和發電機，加上通風不良，導致13人身體不適，疑似出現一氧化碳中毒的跡象。對此，醫師提醒，一氧化碳中毒來得快、症狀不典型，若未即時處置，恐對腦部與心臟造成嚴重且長期的傷害。

天主教耕莘醫院神經內科、高壓氧醫學科醫師林宜德表示，一氧化碳是一種無色、無味、無刺激性的有毒氣體，常見於燃燒不完全的環境中。人體吸入後，一氧化碳會以比氧氣高出約200至250倍的親和力與血紅素結合，形成「碳氧血紅素」，使血液喪失正常攜氧能力，導致全身組織缺氧，其中以腦部與心臟最容易受到損害。

林宜德指出，一氧化碳中毒初期症狀相當不具特異性，常見為頭痛、頭暈、噁心、倦怠，容易被誤認為感冒或腸胃不適；隨著體內濃度升高，可能進一步出現劇烈頭痛、嘔吐、意識混亂，嚴重時甚至昏迷、抽搐，危及生命安全。

針對疑似一氧化碳中毒事件，林宜德強調，第一時間最重要的處置是立即撤離現場、保持空氣流通，並立刻撥打119送醫，切勿在現場停留觀察或自行判斷症狀輕重，以免延誤治療時機。

在治療方面，林宜德說明，對於中重度一氧化碳中毒患者，或已出現神經學症狀者，「高壓氧治療」是目前醫界公認的有效治療方式。透過在高壓環境中吸入100%純氧，不僅能大幅縮短體內一氧化碳的清除時間，還能讓氧氣直接溶解於血漿中，快速供應缺氧的腦部與重要器官，有助於降低日後發生「遲發性神經精神後遺症」的風險。

林宜德提醒，一氧化碳中毒不僅可能造成急性生命危險，也可能留下長期神經系統後遺症。民眾在密閉或半密閉空間進行燃燒、加熱或烹調活動時，務必注意通風安全；若出現多人同時頭痛、頭暈、噁心等非特異性症狀，應立即提高警覺，迅速就醫評估，把握黃金治療時機，守護自身與他人健康。

