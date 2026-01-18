試吃活動一氧化碳中毒 13人送醫

台北市南京東路四段附近某棟大樓18日下午發生一氧化碳中毒案。

台北市南京東路某辦公大樓，18日下午舉辦試吃活動，結果疑似因為使用卡式爐和發電機，加上現場近200人參加，疑似通風不良，出現一氧化碳中毒跡象，導致13人身體不適送醫。醫師提醒，一氧化碳中毒來得快、症狀不典型，若未即時處置，恐對腦與心臟造成嚴重及長期傷害。

昨日，警消到場後立即疏散人潮，透過儀器檢測，發現室內空間一氧化碳濃度偏高，研判應是一氧化碳中毒，13人身體不適送醫，醫師表示，一氧化碳無色、無味、無刺激性，常見於燃燒不完全環境中。人體吸入後，一氧化碳會以比氧氣高出約200至250倍的親和力與血紅素結合，形成「碳氧血紅素」，使血液喪失正常攜氧能力，導致全身組織缺氧，其中以腦與心臟最容易受到損害。

一氧化碳中毒初期常見為頭痛、頭暈、惡心、倦怠；隨著體內濃度升高，可能進一步出現劇烈頭痛、嘔吐、意識混亂，嚴重時甚至昏迷、抽搐，危及生命安全。第一時間為立即撤離現場、保持空氣流通。

一氧化碳中毒不僅造成生命危險，也可能留下長期神經系統後遺症。民眾在密閉或半密閉空間進行燃燒、加熱或烹調時，務必注意通風安全；若出現多人同時頭痛、頭暈、惡心等症狀，應立即提高警覺，把握黃金治療時機。