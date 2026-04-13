試吃筆記／前滑雪選手跨界掌勺！Akira Back香港首店落戶中環地標 吃一頓要分享的韓日美融合盛宴是什麼體驗？

從雪山之巔轉戰美食之巔，名廚Akira Back去年在香港中環新開的餐廳，以融合美日韓的「料理交響樂」重塑高端餐飲體驗。（Akira Back提供）

由全球炙手可熱的韓籍名廚Akira Back以己之名開設的餐廳，如今已在全世界27個城市展店。2025年9月，這間將韓國傳統料理精髓、日式精湛手藝與美國現代元素共冶一爐的話題餐廳，在香港中環被譽為「標誌中之標誌」的The Henderson的5樓悄然綻放。作為前職業滑雪選手的Akira Back，將他對極限運動的速度與冒險精神的熱情帶進廚房，創造出充滿特色的菜式，但吃起來到底是什麼感覺呢？

當餐廳入口流暢的金色線條映入眼簾，我便知這絕非尋常之地。設計師以「料理交響樂」為概念，將空間打造成一座以飲食為劇碼的現代劇院；漩渦水流裝置、金葉雕塑天花板上懸掛著超大串誇張珠鍊，以及勺形雕刻的藍色木牆，每一處細節都極富戲劇張力。

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Akira Back Hong Kong的入口也呼應扎哈·哈蒂優美流暢的曲線風格。（Akira Back提供）

餐廳空間戲劇性的設計與美食藝術相結合，創造出視覺上引人注目的紋理和形式。（Akira Back提供）

更有趣的是，設計上巧妙融合了日韓美學與建築物本身仿如綻放中紫荊花蕾的有機曲線，令人未用餐，就先醉於其藝術氛圍之中，落地窗望去是香港繁華城景，室內則是線條流動的場景，正如這座扎哈·哈蒂建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計的大廈The Henderson一樣，是令人流連忘返的視覺饗宴。

The Henderson位於香港中環美利道2號，是由恆基兆業地產發展的36層超甲級商廈，2024年落成，立刻成為中環核心地標，由扎哈·哈蒂建築事務所設計的外型也被暱稱為堆疊的可樂瓶。

精心打造的藝術花園中，最吸引人的是這座「呼吸之樹」裝置藝術。

Akira Back與這棟充滿藝術氣息的建築物也有相呼應之處，主廚的母親Young Hee Back亦是一位藝術家，因此主廚堅持在每一家他開設的Akira Back中，擺放自己母親的作品；香港店餐具上的圖案與包廂的塗鴉都來自這位才華洋溢的女士，而Akira Back本人則以國際化的烹飪風格，創造出大膽卻充滿親切感的菜單，來呈現美食、藝術和家人之間的連結。

私人包廂的棉花糖造型天花板，以及主廚母親的藝術畫作裝飾的塗鴉牆面，為空間增添玩味元素又平衡奢華質感。（Akira Back提供）

除了擁有一位傳奇的母親，主廚Akira Back自己的經歷也充滿故事性，他出生在韓國首爾，幼年便移居美國，早年是一名職業滑雪運動員，曾出現在各種極限運動影片中，退役後，他將對速度與冒險的渴望，從雪山帶進了廚房。有意思的是，擁有韓國人味蕾的他，卻選擇到日本人的廚房學習日本料理，據說曾師從松久信幸和森本正治等名廚，但他自述對自己影響最深遠的學習時光卻是在美國的科羅拉多州。

曾是職業滑雪運動員的Akira Back，現在已是全球炙手可熱的名廚，並以一己之名，在全世界27個城市展店。（Akira Back提供）

Akira Back與這棟充滿藝術氣息的建築物也有相呼應之處，主廚的母親Young Hee Back亦是一位藝術家，因此主廚堅持在每一家他開設的Akira Back中，擺放自己母親的作品；香港店餐具上的圖案與包廂的塗鴉都來自這位才華洋溢的女士，而Akira Back本人則以國際化的烹飪風格，創造出大膽卻充滿親切感的菜單，來呈現美食、藝術和家人之間的連結。

憑藉強大不羈的創造力，Akira Back成功地將源自韓國母親的味覺記憶、日本料理技術與西方烹飪思維融為一體，形成獨樹一幟的風格。他的品牌如今已是一個遍布全球的餐飲王國，目前在全球27個城市（包括巴黎、倫敦、迪拜、比佛利山、新加坡、首爾等）擁有以自己名字命名的餐廳，並計畫在未來兩年內再開設10家餐廳，足跡將延伸至羅馬、台北、佛羅倫斯等地。

今天我體驗的是Gastronomic Experience Menu，其中自然包括了Akira Back最出名的幾道招牌菜，以及能呼應他奇幻人生經歷的菜色。從開場豐富無比的生魚片拼盤、十分入味的味噌茄子，乃至於用海鰻天婦羅、蒲燒鰻、鵝肝堆疊的招牌卷物，都可感受主廚的日本料理技藝，除了生魚片之外，每一道的調味都帶著點「美國味」，一吃就知道是在美國出生的混血日料。

豐盛的生魚片拼盤，全是精心處理過的時令美味。（時價，Akira Back提供）

「味噌茄子」的醬料甘醇，與烤到軟嫩的茄子肉正好搭配。（港幣138元／份，約NT$）

這道名為「Brother from another Mother」的招牌卷物，是海鰻天婦羅、蒲燒鰻、鵝肝和柑橘蛋黃醬組成的美味。（港幣318元／份，約NT$）（Akira Back提供）

而主廚拿手的韓國味，在此地也有多元呈現，裹上韓式辣椒蛋黃醬的炸蝦、頗具鑊氣的美味泡菜炒飯、被韓式芝麻醬與辣油徹底裹挾的菠菜沙拉，無一不是國際版的現代韓菜。

名為「岩蝦天婦羅」，實際上是裹滿韓式辣椒蛋黃醬的炸蝦。（港幣258元／份，約NT$）

火候掌握恰到好處的「泡菜炒飯」，以蒜片添香。（港幣98元／份，約NT$）

主廚Akira Back傳承自母親的「48小時慢燉和牛肋肉」更凸顯了他的韓國基因。主廚曾在之前的採訪中分享，這道菜在他母親手中其實是用便宜的牛肉加入大量的紅蘿蔔、馬鈴薯長時間燉煮的韓國家常料理，但母親靈機一動添了鵪鶉蛋，雖然現實的原因是，當年的鵪鶉蛋比雞蛋便宜，可這道菜就這樣留在Akira Back的記憶裡，而且成了他餐廳的明星菜式。今天我們也吃到了這道菜，坦白說，附上鵪鶉蛋的燉牛肉確實是有點奇妙。不過，主廚最出名的「吞拿魚薄餅」還是更令我驚豔，這道超級混血料理非常適合炎熱的夏天享用。

「48小時慢燉和牛肋肉」是主廚傳承自母親的菜色，最大特徵是加了鵪鶉蛋。（港幣498元／份，約NT$）（Akira Back提供）

適合分享的「吞拿魚薄餅」也是Akira Back的招牌菜之一。（港幣208元／份，約NT$）（Akira Back提供）

值得一提的是，盛裝主菜的餐盤由主廚的藝術家母親Young Hee Back特別設計，盤中的菜餚吃完後，就會露出漂亮的盤底裝飾，將藝術對話從空間延伸至餐桌，也提升了每一道菜的趣味性。從前菜到甜品，都一貫地執行主廚熱愛的「分享」哲學。同桌的朋友無論原本熟識與否，似乎都在這分享的過程中，變得更熟絡起來，或許，這種分享精神與主廚的童年回憶相連，也是他烹飪身份的情感核心。

無論是為慶祝特別時刻，還是單純想在一個藝術空間中享受一個悠閒而精緻的午後，Akira Back Hong Kong都值得專程到訪。

Akira Back Hong Kong不僅僅是一家餐廳，也是香港建築奇觀The Henderson內的又一顆明珠，是主廚個人傳奇經歷的味覺延伸，更是一場精心編排的多感官藝術體驗。他的每一道菜，都以分享的理念、極具戲劇性的呈現和扎實的融合風味，成功地在香港競爭激烈的餐飲地圖上，奏響了一曲高昂而獨特的「料理交響樂」。

Akira Back Hong Kong

地址：香港中環美利道2號5樓（The Henderson）

電話：＋852-9733-8988

營業時間：12:00～24:00

刷卡：可。收1成服務費。

官網

備註：週末早午餐於每週六、日12:00～14:30供應，每人港幣688元（約NT$2,794），最少兩位起訂。

著裝要求：優雅便服。男士請勿穿著無袖上衣、運動短褲或拖鞋；女士請勿穿著沙灘裝、運動裝或人字拖。

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