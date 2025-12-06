試吃筆記／台中OUTLET發現寶藏火鍋店！「上澄鍋物」小農蔬菜如珠寶盒排列 現切整尾龍虎斑超豪邁

今年夏天改裝後的「上澄鍋物」，供應30種以上的小農直送蔬菜，綠白相間，排列得十分美麗。

最近去台中出差入住火車站附近的臺中公園智選假日飯店，雖然飯店沒有附設餐廳，我卻在樓下的日曜天地OUTLET意外發現一家寶藏火鍋店。今年夏天剛剛重新改裝完成的「上澄鍋物」，雖是提供自助吧的小火鍋型態，但每天供應30種以上的小農直送蔬菜，還有現切的整隻龍虎斑，光是看到如患上強迫症排列得整齊乾淨的蔬菜台，就讓我覺得十分舒適，天氣漸涼，愛吃鍋的人一定要去試試。

開在台中日曜天地OUTLET二樓的「上澄鍋物」，其實已在當地經營多年，在台中養生族中素有口碑，今年夏天又大手筆改裝，一走進門，白天有整面落地窗迎入臺中公園景觀與陽光，入夜後，原木長桌搭配13盞紙燈籠的柔和燈光，讓整間餐廳洋溢優雅氛圍。

在台中日曜天地OUTLET二樓發現寶藏火鍋店。

「上澄鍋物」改裝後洋溢「小京都」的現代和風情調，假日經常大排長龍。

雖是自助式取餐的個人鍋物店，卻把每個細節都打磨得十分精緻，不輸高 檔火鍋店。

等走到取餐區，目光直接被蔬菜吧吸引，南瓜、大黃瓜、水果玉米、杏鮑菇、雪白菇、鮮木耳、茭白筍、水蓮、苦瓜、番茄、洋蔥、海帶和各種季節性的綠葉蔬菜，在格子裡各自綻放如花，美麗之外，也兼顧口感，如杏鮑菇就被切成兩種型態，塊狀的有嚼感，薄片狀的更Q彈。



