試圖以戒嚴鞏固權力地位反成國際笑柄 南韓前總統尹錫悅遭求處10年刑期

本以為趁半夜宣佈緊急戒嚴、就能在神不知鬼不覺狀態達成目的，南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）就此走上一條不歸路，讓自己不僅成為國際笑柄，更面臨來自輿論和國會的責難，最終失去總統大位，特別檢察組更在26日、正式向法院提出10年有期徒刑的請求。

綜合KBS等當地媒體報導，檢察官對尹錫悅求處10年刑期，是累加多起罪名刑責而來。26日在首爾中央地方法院的最終辯論，特檢方面請求法管依照下列罪行，合計判處這位前總統10年監禁：

5年：涉嫌阻撓檢警對其本人執行逮捕令

3年：涉嫌侵害國務委員的憲法權限，並向外國媒體散布不實資訊

2年：涉嫌製作虛假官方文件，以正當化其宣布戒嚴的行為

2024年12月12日，首爾的抗議群眾高舉諷刺尹錫悅的人形立牌，參與要求彈劾罷免總統。（美聯社）

特別檢察官在法庭上表示，被告尹錫悅的行徑，是將國家機構私有化，用來掩蓋並合理化其自身的不法行為，構成極為嚴重的犯罪，「其行為嚴重動搖韓國的法治基礎，背叛選他擔任總統的國民信任。」

檢方還進一步強調，尹錫悅在整個調查與審理過程期間，始終未向國民表達任何悔意或道歉，反而一再主張「戒嚴宣告」的正當性。因此在他們看來，唯有且必須嚴正追究被告責任，才能恢復憲政秩序，並防止國家最高權力再次遭到有心人士濫用。

尹錫悅的法院宣判，預計將於明（2026）年1月16日舉行。

