試圖用衣服遮住身體！18歲女仍慘遭群體侵犯 未婚夫崩潰被迫全程目睹

義大利羅馬發生一起駭人性侵案，一對情侶當時在托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園約會時，遭至少3名摩洛哥移民襲擊，年僅18歲的女友慘遭性侵，24歲男友則被迫在一旁目睹全程，當地警方隨即逮捕3名嫌犯，但推測全案恐有多達5名嫌犯涉案。

根據外媒《每日郵報》報導，羅馬警方調查指出，事件發上月25日，當時一對情侶將車子停在東部托爾特雷泰斯特（Tor Tre Teste）公園附近一處角落，卻沒想到準備享受2人時光時，突被一群摩洛哥移民襲擊，砸破車窗將他們拉下車，據悉，當時女子正試圖用一件衣服遮住身體。

據報導，24歲的男子透露，當時眼睜睜看著未婚妻被拖到不遠處遭到性侵，期間他不斷大喊求助、懇求歹徒放過他們，甚至不惜威脅報復，但最終仍無法掙脫並且解救未婚妻，歹徒性侵得逞後，還搶走他們的財物，隨後逃離現場。

警方獲報迅速逮捕其中2名嫌犯，第3名嫌犯則在維洛納落網，並推測這起性侵案恐怕多達5名嫌犯涉案。調查人員進一步指出，從破碎的車窗上採集到的指紋與被捕嫌犯相符，該3名摩洛哥男子都是已知的毒販。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

