試圖降溫？！自民黨外交部會今不提薛劍

[Newtalk新聞] 日本自民黨今（20）日召開外交部會和外交調查會聯席會議，應對日中關係惡化。《日本經濟新聞》報導，有關驅逐中國駐大阪總領事薛劍的訴求並未成為討論的焦點，顯示自民黨有意緩和強硬的反中國情緒，力求平息局勢。

報導指出，外務省在會議開始時首先通報了18日兩國總領事磋商的內容。在諮詢期間，雙方就首相高市早苗在國會就台灣有事作出的回應以及總領事在社交媒體上發表的回應闡述了各自的立場，並進行了一番交鋒。

外交部會長高木啟於會後對記者表示：「歸根結底，日中關係存在問題，我們必須進行充分溝通。我們（與會議員）的意見正是基於這一基本原則。」

他解釋說，許多意見都強調需要防止居住在中國的日本公民受到傷害。

關於將總領事列入「不受歡迎人士」名單（實際上意味著他將被驅逐出境）一事，高木表示：「今天沒有就此進行特別討論。」

先前，自民黨外交調查會曾於11日通過了一項決議，譴責中國駐大阪總領事薛劍的決議。自民黨政調會會長小林鷹之出席該次小組委員會會議，並表示：「我們敦促日本政府採取強硬立場，包括宣布該總領事為不受歡迎的人。」中方則為該總領事辯護，導致衝突升級。

據20日小組委員會會議的與會者稱，有人表示「我們應該敦促落實決議」。

前眾議院議員、外務委員會會長星野剛士強調：「緊張局勢升級令人極其遺憾。日本的立場沒有改變，因此我們必須繼續堅持不懈地向中國傳達這一立場。」

出席會議的前防衛大臣中谷元對《日經新聞》表示：「在外交中互相批評對方的政策、使用強硬言辭是不合適的。如果我們不互相尊重、不謹慎措辭，就會損害彼此的國家利益。」

考慮到中國要求其公民不要前往日本旅行，並且實際上禁止了海鮮進口，他表示：「他們如此用力絕非好事。」

他還認為，「讓民族主義情緒蔓延並批評中國，對日本來說絕非好事。」

