試戴報告／恰到好處的比例與份量！BELL & ROSS BR-05 36mm上手體驗

這次試戴BELL & ROSS的BR-05 36mm冰藍面，無論是顏色、錶殼的層次、鏈帶的細節，都非常搶眼！

講了這麼多年手錶市場的「小錶徑崛起」，自己卻好像沒真正戴過一款小尺寸的手錶；每次在品牌舉辦的新錶發佈會或鑑賞活動時，把這些標榜著小尺寸的新作拿在手腕上比劃一番，就又默默放了下來。我的手腕不夠纖細，體型也不符合，更重要的是人會習慣既有喜好，很難跳脫風格的舒適圈。

所以當我試戴這款BELL & ROSS BR-05 36mm時，一開始總覺得怎麼看怎麼搭都不習慣，但幾天下來，我開始喜歡上BR-05的36mm，完勝原本的於40mm；而且不僅僅是尺寸縮小，還包括了BELL & ROSS精準的細節考量，雖然是平淡實戴的三針款，但裡頭包含了有趣的小驚喜。

複習一下這幾年的「小錶徑趨勢」。手錶市場從幾十年前44mm、46mm、47mm這些大錶當道的年代（甚至有品牌嘗試過50mm），到後來到40mm~42mm，目前這個尺寸仍是市場主流；至於大家口中的小錶徑，則是從39mm、38mm，一路下探到36mm。但這都是傳統圓錶為主，相較之下更小眾的方錶，縮小尺寸的例子就又更少了，以方錶為主力的BELL & ROSS，也跟上這波趨勢，而去年發表的這款BR-05，更是一舉從原本的40mm縮小4mm。

2025年問世的BR-05 36mm，是BR-05系列的全新尺寸。

BELL & ROSS把BR-05 36mm定義為「中性款」，目前四種面盤選項中，包括了一款珍珠母貝材質，而且也不是那種很女性化的風格，看得出品牌有意的安排。這次試戴的是裡頭最亮眼的冰藍面，之前BELL & ROSS在BR-05系列上有出過類似的Arctic Blue與Sky Blue，中間還是有些許差別。小尺寸的BR-05 36mm換上冰藍面之後，遠遠看就非常搶眼，加上BR-05的殼型，辨識度極高。

BR-05 36mm不光是冰藍面顏色吸睛，立體的時標刻度也是很講究的細節。

一般來說做小徑化，就是按照字面意思，把既有手錶款式等比例縮小，但通常都是會顧及到錶殼的厚度，盡可能做點調整。BELL & ROSS 顧到了，更是直接取消透明後底蓋，最終讓錶殼厚度達到了8.5mm。實際戴在手上，這個厚度可以輕鬆收進襯衫袖口，讓我感到驚豔。

BR-05 36mm取消透明後底蓋，最終厚度僅有8.5mm。

回過頭講36mm這個尺寸，幾天配戴下來之後，我開始意識到它不是單看數字36mm的小錶徑，最大的關鍵在於BR-05具備一體式鏈帶結構，視覺上會從錶頭一路延伸到鏈帶的線條，尤其再加上鏈帶中節以及兩側的亮面拋光，視覺更豐富，加上讀時清晰的開闊面盤，交叉組合下讓BR-05 36mm看起來不至於太過單薄。

一體式鏈帶的結構，加上拋光與拉絲交錯的打磨處理，讓BR-05 36mm看起來充滿層次感。

定位為「都會運動」風格的BR-05系列，既可以是休閒穿搭，也適配正裝需求，是整個品牌裡頭最適合嘗試小徑化的產品線，而整體來說，「精心調整的比例與恰到好處的份量」，是BR-05 36mm給我最大的感想，可先別被它的錶徑數字嚇到了，先戴上手看看也不遲。

BR-05 36mm共有四種顏色選項，定價NT$149,000。

BELL & ROSS

BR-05 36mm

功能：時、分、秒指示

機芯：BR-CAL.329 自動上鍊機芯

尺寸：錶徑36mm／厚度8.5mm

材質：精鋼

防水：100米

定價：NT$149,000

