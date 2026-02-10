試手氣好過年！ 廟備150萬紅包 擲「聖筊」換發財金

廟方準備了150萬的發財金。（圖／東森新聞）





宜蘭有一間土地公廟，除了首創土地公銀行，還準備了150萬的發財金，不過想拿到不容易，一人只有一次機會，還要擲聖筊才能拿到，另外，廟方也備了12萬顆紅蛋、1800斤的平安粥，讓民眾在馬年沾滿喜氣。

一大匙撈起來，熱騰騰的平安粥，有菜有肉還有胡蘿蔔，不只色香味俱全，也滿滿營養，小朋友圍在大鍋子旁，小心翼翼撈起平安粥，津津有味的享受，冬日限定的好味道。不只小弟弟豎起大拇指，還有信眾才剛撈起一碗平安粥，也忍不住大讚。

信眾：「喔...好香。」

甚至不用餐具，一口喝下，暖心又暖胃，全身都相當舒服。還有撥蛋殼，象徵喜氣的紅蛋，信眾一一將代表厄運的蛋殼剝掉，剝一半，就能看到飽滿的蛋黃，一口吃下不只好吃，也討個吉利。因為就快過年了，宜蘭四結福德廟，除了將從大年初一到初六，提供12萬顆紅蛋1800斤及平安粥，讓信眾過年沾沾喜保平安，還有挑戰紅包環節。

記者vs.廟方人員：「每年都要包一次？（對阿，已經包20幾年了，每年都在包紅包，昨天包到多開心），為什麼包到這麼開心？（因為錢很多，我們沒有看到這麼多的錢啊）。」

依序將紅紅的百元鈔，放進紅包袋裡，趁著過年準備了150萬，只要民眾擲筊聖杯，就能獲得100元的發財金紅包。

另外廟裡還成立財神銀行，只要填寫資料，就能帶回發財手冊，還有信眾千里迢迢，就是為了要摸摸廟裡的金元寶。

信眾：「我們從嘉義來的，聽說這很有名，所以我們就過來。」

為了迎接過年走春人潮，福德宮準備熱食為大家暖暖身保平安，也增添過年的熱鬧氛圍。

