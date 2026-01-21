試映會「前1天急喊卡」！米倉涼子涉毒函送檢方 恐面臨新片天價賠償

米倉涼子捲入涉毒醜聞，影響《Angel Flight 空中送行者》電影版宣傳，試映會緊急喊卡。翻攝IG@ryoko_yonekura_0801、翻攝IG@primevideojp

以《派遣女醫X》系列劇穩坐「日劇女王」寶座的米倉涼子，昨（20日）爆出因涉嫌違反《麻藥取締法》遭警方函送檢方偵辦，震撼日本演藝圈。她主演的《Angel Flight 空中送行者》電影版將在2月13日Prime Video全球上線，如今已受到醜聞波及，原定今（21日）在東京舉行的試映會，已緊急喊卡！

米倉涼子涉毒神隱數月！昨遭書面送檢

50歲的米倉涼子，去年夏天被懷疑與阿根廷籍男性友人涉及非法藥物，8月雙方住處遭搜索，當場查扣數十公克的違法藥物。米倉涼子隨後接連取消多場活動，一度被懷疑健康亮紅燈，直到去年10月週刊爆料，外界才發現原來米倉涼子捲入涉毒爭議。

廣告 廣告

神隱好幾個月的米倉涼子，先是在上月26日在官網首度打破沉默，發聲明認了曾配合調查，強調，「在目前的配合進度下，已告一段落。」並針對沉默至今，引發的諸多揣測，向外界致歉。

米倉涼子演出的《Angel Flight 空中送行者》電影版，能否如期上線備受關注。翻攝IG@primevideojp

而由她主演的《Angel Flight 空中送行者》2023年在Prime Video上線後大受歡迎，並於2025年在NHK播出。這次的電影版預計將在超過240個國家與地區全球上線。電影版早已敲定上線日是2月13日，由於雲集向井理、松本穗香、城田優、遠藤憲一等原班卡司續演，早已讓劇迷高度關注，沒想到昨又爆出米倉涼子遭函送檢方的消息。

米倉涼子東京試映會緊急叫停

據《NEWS POST SEVEN》昨傍晚報導，一名電影圈人士透露，「21日的試映會原定演員與主創團隊皆預計出席，米倉涼子是否現身也一直協調到最後一刻，但受函送報導影響，官方臨時取消所有演員出席試映會，米倉涼子也確定不會現身。」

NHK子公司操刀製作！新片上線恐生變數

米倉涼子是《Angel Flight 空中送行者》電影版女主角。翻攝YT@PrimeVideoJP

至於《Angel Flight 空中送行者》電影版是否能如期上線也備受矚目，由於該片並非院線上映，而是直接在Prime Video串流上線，目前播出尚未影響。只是日媒也指出，該片的製作單位是NHK旗下的子公司NHK Enterprises。即便平台方不在意，但製作方本身由國民收視費支撐，仍須顧及民眾觀感，引發討論。假設電影真的無法如期全球上線，米倉涼子恐面臨鉅額賠償。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



回到原文

更多鏡報報導

甩開「富二代小三」黑料！24歲小龍女柳柳被直擊BMW男護花 香閨獨處4小時

限韓令鬆綁？JYP女團闖中超拚 尬唱〈大東北是我的家鄉〉還被cue轉手絹

「大麻煩」還沒完！米倉涼子涉毒遭函送檢方 新片倒數24天恐生變

110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂