試營運人氣爆棚！野森動物學校2月預購開跑 雙園聯名任務登場
【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄內門全新景點「野森動物學校」試營運引發熱潮，為確保動物福利並維持遊園品質，試營運期間門票採預購制，2月份門票將於明（23）日上午10點開放預購。高雄市觀光局宣布，「野森動物學校」2月份加碼推出「野森開麥啦」競賽活動，同時也與「壽山動物園」共同推出「奧樂雞雙園探險記」數位體驗雙園區串聯活動。歡迎大小朋友把握週末假日、寒假與春節年假，手刀訂票預約造訪「野森動物學校」和「壽山動物園」，來找動物老師上課囉！
觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」核心理念為「動物是老師」，強調透過近距離觀察動物的自然行為，讓遊客體會生命獨特的節奏。自上週六試營運以來，吸引民眾到訪並在社群平台開箱分享體驗內容。為進一步帶動內門觀光熱度，園區2月份同步推出「野森開麥啦」競賽活動，邀請大小朋友擔任「城市小特派」及「野森推廣大使」，分享體驗心得、拍影片，就有機會獲得限量玩偶或獎金；此外，「壽山動物園」與「野森動物學校」也推出「奧樂雞雙園探險記」，完成指定任務就有機會將電視、掌上遊戲機等熱門獎品帶回家。歡迎還沒到「野森動物學校」上課，或還沒到「壽山動物園」看新動物的大小朋友們，把握假期前來向動物老師上課、體驗趣味活動！
▲ 大小朋友在飼育員引導下與土撥鼠互動、飼育員向小朋友介紹哈里斯鷹
觀光局說明，「野森開麥啦」競賽期間自2月1日起至2月28日止，為期一個月，分「城市小特派」（圖文組）與「野森推廣大使」（短影音組）兩大組別。「城市小特派」創作者只要在活動期間於臉書FB或IG發布具有「野森動物學校」意象之城市宣傳場景（如路燈旗、公車車體、輕軌彩繪列車、捷運燈箱及車廂）或試營運活動體驗之圖文，Hashtag「#動物是最棒的老師」即可參加比賽，臉書FB或IG貼文互動人氣前10名作品將獲得「野森動物學校」限量玩偶。
▲「野森動物學校」打造南台灣唯一狐狸谷、小食蟻獸好奇探索環境。
「野森推廣大使」創作者需自行預購門票入園拍攝10至30秒短片，呈現園區互動體驗、動物日常及個人感受，並Hashtag「#動物是最棒的老師」於臉書FB或IG貼文互動，人氣前10名作品進入複賽，並將由評審依創意與故事性、主題符合度及社群互動表現作為標準，冠軍獎金1萬5,000元、亞軍8,000元、季軍6,000元、人氣獎及創意獎各3,000元。觀光局提醒，所有作品須為原創並遵守園區規範，所有創作者亦須完成報名程序，並將作品上傳至官方指定平台，方可正式參賽。
此外，百萬人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」首次跨足動物界，由奧樂雞擔任探險隊長，帶領民眾走進「壽山動物園」與「野森動物學校」，展開2月限定「雙園探險記」。活動結合數位互動任務與豐富摸彩獎項，禮品包含55吋QLED 電視、Switch、AirPods 等總價值10萬元大獎。邀請大小朋友透過活動專屬官方line互動遊戲，認識動物與自然生態，開啟最有趣的親子冒險旅程。
「野森動物學校」試營運期間全面採預約制，遊客須事先透過「野森動物學校」官方網站完成預約購票方可入園，設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。寒假期間更安排為期一週的豐富演出，包括扯鈴、雜技與魔術等，提供市民親子同樂與旅遊的熱門新選擇。
觀光局提醒，「野森動物學校」周邊停車空間有限，建議市民及遊客利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。更多資訊歡迎至「野森動物學校」官網( https://yessen.com.tw/ )或臉書( https://reurl.cc/Xagvd7 )查詢。（圖╱高市府觀光局提供）
