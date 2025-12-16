試營運滿意度破4.5顆星！桃機第三航廈北廊廳世界級設計接軌國際：8座大型登機門、橘紅色空橋與13公尺挑高空間 打造台灣驕傲的絕美新國門
大面積玻璃迎進自然光，飛機在跑道上滑行、起飛與降落的動態，成為候機時的背景。旅客拖著行李走進這裡，抬頭望見挑高結構與柔和擴散的燈光，有人停下腳步拍照，也有人低聲驚嘆，彷彿走進歐洲的國際機場。
自12月1日啟動試營運以來，桃園機場第三航廈「北登機廊廳」已逐步迎接旅客實際使用，並在昨天迎來首架入境航班，試營運測試也正式從出境延伸至返國動線。根據機場公司統計，截至目前，北登機廊廳已服務超過百架航班、逾2.6萬名旅客，現場回饋顯示整體滿意度超過4.5顆星。
橘紅色空橋延伸至停機坪，成為第三航廈北登機廊廳最醒目的設計特色之一。
從候機視野、座椅配置、動線辨識，到抬頭即可感受的光線與空間尺度，北登機廊廳不再只是設計圖上的構想，而是第三航廈未來樣貌的第一個實體呈現，也讓外界得以提前看見，桃園機場邁向新世代國際機場的方向。
北登機廊廳的動線與運能設計
走進新啟用的登機廊廳，旅客最直接面對的，其實是「怎麼走、要走多久」。北登機廊廳自第二航廈D10向北延伸，串聯D11至D18共八個登機閘口。出發層位於三樓、抵達層設於四樓，旅客從第二航廈步行前往最遠登機門，約十五分鐘可達，沿線設有雙向電走道，分散人流、降低長距離步行的不便。
第三航廈北登廊廳3樓平面圖
第三航廈主體仍施工中的過渡階段，抵達旅客需返回第二航廈辦理入境與行李提領，機場同步配置電扶梯、電梯與接駁措施，確保行動不便者也能順利移動。這些安排，正是試營運期間持續進行壓力測試與動線修正的重點。
北登機廊廳啟用後，單就新增的登機門配置，每年可為桃園機場增加約580萬人次的服務量能；搭配全國首度導入的「多航機停靠機坪系統」，可減少接駁需求、提升航班準點率，讓登機門不只是空間配置，而是整體調度效率的一環。
北登機廊廳的指標背板也全面更新。頭頂的LED資訊顯示板，無論在字型比例、行距或版面配置上，都已明顯不同於第一、第二航廈，閱讀方式更一目了然，也兼具美學。
桃機第三航廈北登機廊廳
更關鍵的是，指標資訊不再只提供方向，而是進一步標示實際步行距離與預估所需時間。旅客在前往登機門前，就能先掌握移動成本，特別有助於轉機旅客、長輩或攜帶較多行李的乘客，在空間中做出更從容的行動判斷。
滿足旅客多元需求的候機區座椅
走進候機區，最直觀的識別元素，是顏色。紅色清楚標示登機門位置，遠距離即可辨識，不必仰賴過多文字指引；這套顏色邏輯，也延伸到座椅配置之中。
北登機廊廳候機區座位多元
候機區內設有多種座位型態，整體設計透過顏色與形式區分功能。數量最多的是米白色的一般座椅，座位之間設有邊桌與插座，方便旅客放置隨身物品、餐點並為電子設備充電；黃色長型沙發則間隔配置於候機區域，採無扶手設計，提供可躺臥的休息姿態，是長時間候機、甚至轉機過夜時的理想選擇。
每個登機閘口皆配置免費按摩椅，旅客可在候機時坐下休息，面向大片玻璃帷幕欣賞飛機起降的壯觀景象，舒緩長距離移動後的疲勞，提升整體候機舒適度。
站立式使用區域適合短暫停留、手機充電或快速使用電腦，讓不同停留時間與需求的旅客，都能自然找到合適的位置。此外，位於D15與D16之間，也規劃小型兒童遊樂區，讓孩子有活動空間，也為家長爭取片刻喘息。
北登機廊廳候機區結合按摩椅與兒童遊戲空間，回應家庭旅客與長時間候機需求。
世界級建築師操刀規劃
第三航廈北登機廊廳的通透、挑高與開放感，來自普立茲克建築大師Richard Rogers長年對公共建築的思考。他的代表作之一——巴黎的龐畢度中心，以特殊的外露結構與管線，讓建築充滿後現代工業風格，聞名世界；在台灣，他也曾參與設計高雄捷運中央公園站、台北四季酒店、欣翰士林官邸等，作品多次出現在台灣城市日常中，也讓這位國際建築大師，與台灣擁有了一段不淺的緣分。
普立茲克建築大師Richard Rogers
Richard Rogers的設計哲學，強調「建築必須被人真正使用」、永續經營的概念，具體理念落實在第三航廈北登機廊廳的空間設計細節中：大面積玻璃帷幕引入自然光，室外遮陽設計協助調節室內溫度，候機座位全面配置插座，回應乘客候機時最真實的使用需求。
試營運成果初現 旅客滿意度逾4.5顆星
試營運邁入第二週，第三航廈北登機廊廳也迎來一個新的關鍵時刻。12 月中旬，首架入境航班正式進駐，讓這座仍在測試中的新空間，首次完整承接旅客返國動線。
根據機場公司統計，自12月1日啟動試營運以來，截至14日止，北登機廊廳已累計服務122架次航班、超過2.6萬名旅客；機場透過現場QR Code問卷蒐集回饋，旅客對候機空間、座椅舒適度與整體動線的滿意度，平均超過4.5顆星。
首班入境試營運航班，由星宇航空自菲律賓克拉克飛抵桃園。旅客下機後，依現行規劃需返回第二航廈辦理證照查驗與行李提領，實際步行時間約十餘分鐘，不少旅客反映動線清楚、行走負擔不大，對新廊廳明亮、通透的空間留下深刻印象。
隨著試營運成果逐步累積，立法院交通委員會也於昨日前往桃園國際機場，實地考察第三航廈北登機廊廳試營運情形。此次考察由立法院交通委員會召集委員李昆澤率隊，委員王義川、邱若華、魯明哲、廖先翔等人出席；交通部則由部長陳世凱率領桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫，以及民航局局長何淑萍、航政司司長韓振華等主管陪同。考察行程中，立委們除聽取桃機公司簡報說明試營運概況外，也實地走訪登機動線，了解旅客服務設施與整體整備狀況，作為後續監督與政策推動的重要參考。
交通部長陳世凱介紹北廊廳設計概念
交通部長陳世凱表示，北廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善優化北廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。
北登機廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，既是工程進度的里程碑，也讓人提前看見，未來全面啟用的第三航廈，將不只追求運量提升，而是重新思考，一座國際機場該如何被設計、被使用、被感受，也正因北登機廊廳所展現的高品質設計與高滿意度回饋，讓人開始期待，未來第三航廈完整亮相時，將帶來什麼樣令人驚豔的新體驗。
（圖片來源：交通部、陳世凱臉書、林國顯臉書、桃園國際機場、BBC）
更多放言報導
起飛與降落之間的旅程 融合藝術與人本的桃園機場第三航廈
115年汽車隔熱紙新制上路！一次看懂「前擋70%、前側窗40% 建議值」、交通部完整指引、認證流程與合格型號
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 63
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 15
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 113
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 21
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 13
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 112
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
中職》魔鷹與台鋼雄鷹完成續約 以合約總值69.5萬美元續留
中華職棒台鋼雄鷹在2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，備戰全新球季全力補強戰力，除了簽下自由球員黃子鵬，之後再與賴智垣、劉時豪達成加盟共識，洋將布局同步啟動，首先由「大哥」魔鷹（Steven Moya）打頭陣，球團今天（16日）宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 137
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 1 天前 ・ 2
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 97
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 10 小時前 ・ 36
卓榮泰不副署《財劃法》藍營出招！立院將邀潘孟安等人備詢
行政院長卓榮泰表示，不副署立法院通過的《財劃法》修正案，外界擔憂恐引發憲政危機。國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲16日宣布增列18日委員會議程，將邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長及相關部會進行專題報告並備質詢。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 1 天前 ・ 14
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 1 天前 ・ 45
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 9 小時前 ・ 12
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39