試營運滿意度破4.5顆星！桃機第三航廈北廊廳世界級設計接軌國際：8座大型登機門、橘紅色空橋與13公尺挑高空間 打造台灣驕傲的絕美新國門

大面積玻璃迎進自然光，飛機在跑道上滑行、起飛與降落的動態，成為候機時的背景。旅客拖著行李走進這裡，抬頭望見挑高結構與柔和擴散的燈光，有人停下腳步拍照，也有人低聲驚嘆，彷彿走進歐洲的國際機場。





自12月1日啟動試營運以來，桃園機場第三航廈「北登機廊廳」已逐步迎接旅客實際使用，並在昨天迎來首架入境航班，試營運測試也正式從出境延伸至返國動線。根據機場公司統計，截至目前，北登機廊廳已服務超過百架航班、逾2.6萬名旅客，現場回饋顯示整體滿意度超過4.5顆星。





橘紅色空橋延伸至停機坪，成為第三航廈北登機廊廳最醒目的設計特色之一。



從候機視野、座椅配置、動線辨識，到抬頭即可感受的光線與空間尺度，北登機廊廳不再只是設計圖上的構想，而是第三航廈未來樣貌的第一個實體呈現，也讓外界得以提前看見，桃園機場邁向新世代國際機場的方向。



北登機廊廳的動線與運能設計



走進新啟用的登機廊廳，旅客最直接面對的，其實是「怎麼走、要走多久」。北登機廊廳自第二航廈D10向北延伸，串聯D11至D18共八個登機閘口。出發層位於三樓、抵達層設於四樓，旅客從第二航廈步行前往最遠登機門，約十五分鐘可達，沿線設有雙向電走道，分散人流、降低長距離步行的不便。





第三航廈北登廊廳3樓平面圖



第三航廈主體仍施工中的過渡階段，抵達旅客需返回第二航廈辦理入境與行李提領，機場同步配置電扶梯、電梯與接駁措施，確保行動不便者也能順利移動。這些安排，正是試營運期間持續進行壓力測試與動線修正的重點。



北登機廊廳啟用後，單就新增的登機門配置，每年可為桃園機場增加約580萬人次的服務量能；搭配全國首度導入的「多航機停靠機坪系統」，可減少接駁需求、提升航班準點率，讓登機門不只是空間配置，而是整體調度效率的一環。



北登機廊廳的指標背板也全面更新。頭頂的LED資訊顯示板，無論在字型比例、行距或版面配置上，都已明顯不同於第一、第二航廈，閱讀方式更一目了然，也兼具美學。





桃機第三航廈北登機廊廳



更關鍵的是，指標資訊不再只提供方向，而是進一步標示實際步行距離與預估所需時間。旅客在前往登機門前，就能先掌握移動成本，特別有助於轉機旅客、長輩或攜帶較多行李的乘客，在空間中做出更從容的行動判斷。

滿足旅客多元需求的候機區座椅





走進候機區，最直觀的識別元素，是顏色。紅色清楚標示登機門位置，遠距離即可辨識，不必仰賴過多文字指引；這套顏色邏輯，也延伸到座椅配置之中。





北登機廊廳候機區座位多元



候機區內設有多種座位型態，整體設計透過顏色與形式區分功能。數量最多的是米白色的一般座椅，座位之間設有邊桌與插座，方便旅客放置隨身物品、餐點並為電子設備充電；黃色長型沙發則間隔配置於候機區域，採無扶手設計，提供可躺臥的休息姿態，是長時間候機、甚至轉機過夜時的理想選擇。



每個登機閘口皆配置免費按摩椅，旅客可在候機時坐下休息，面向大片玻璃帷幕欣賞飛機起降的壯觀景象，舒緩長距離移動後的疲勞，提升整體候機舒適度。



站立式使用區域適合短暫停留、手機充電或快速使用電腦，讓不同停留時間與需求的旅客，都能自然找到合適的位置。此外，位於D15與D16之間，也規劃小型兒童遊樂區，讓孩子有活動空間，也為家長爭取片刻喘息。







北登機廊廳候機區結合按摩椅與兒童遊戲空間，回應家庭旅客與長時間候機需求。





世界級建築師操刀規劃





第三航廈北登機廊廳的通透、挑高與開放感，來自普立茲克建築大師Richard Rogers長年對公共建築的思考。他的代表作之一——巴黎的龐畢度中心，以特殊的外露結構與管線，讓建築充滿後現代工業風格，聞名世界；在台灣，他也曾參與設計高雄捷運中央公園站、台北四季酒店、欣翰士林官邸等，作品多次出現在台灣城市日常中，也讓這位國際建築大師，與台灣擁有了一段不淺的緣分。





普立茲克建築大師Richard Rogers





Richard Rogers的設計哲學，強調「建築必須被人真正使用」、永續經營的概念，具體理念落實在第三航廈北登機廊廳的空間設計細節中：大面積玻璃帷幕引入自然光，室外遮陽設計協助調節室內溫度，候機座位全面配置插座，回應乘客候機時最真實的使用需求。



試營運成果初現 旅客滿意度逾4.5顆星



試營運邁入第二週，第三航廈北登機廊廳也迎來一個新的關鍵時刻。12 月中旬，首架入境航班正式進駐，讓這座仍在測試中的新空間，首次完整承接旅客返國動線。





根據機場公司統計，自12月1日啟動試營運以來，截至14日止，北登機廊廳已累計服務122架次航班、超過2.6萬名旅客；機場透過現場QR Code問卷蒐集回饋，旅客對候機空間、座椅舒適度與整體動線的滿意度，平均超過4.5顆星。



首班入境試營運航班，由星宇航空自菲律賓克拉克飛抵桃園。旅客下機後，依現行規劃需返回第二航廈辦理證照查驗與行李提領，實際步行時間約十餘分鐘，不少旅客反映動線清楚、行走負擔不大，對新廊廳明亮、通透的空間留下深刻印象。



隨著試營運成果逐步累積，立法院交通委員會也於昨日前往桃園國際機場，實地考察第三航廈北登機廊廳試營運情形。此次考察由立法院交通委員會召集委員李昆澤率隊，委員王義川、邱若華、魯明哲、廖先翔等人出席；交通部則由部長陳世凱率領桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫，以及民航局局長何淑萍、航政司司長韓振華等主管陪同。考察行程中，立委們除聽取桃機公司簡報說明試營運概況外，也實地走訪登機動線，了解旅客服務設施與整體整備狀況，作為後續監督與政策推動的重要參考。





交通部長陳世凱介紹北廊廳設計概念



交通部長陳世凱表示，北廊廳為第三航廈建設的重要階段性成果，是讓全世界看到臺灣新門面的好機會，試營運期間累積的經驗是後續優化的重要參考，歡迎各界提供寶貴的回饋意見，以持續改善優化北廊廳，也請桃機公司為年底前的正式營運啟用，做好萬全的準備。



北登機廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，既是工程進度的里程碑，也讓人提前看見，未來全面啟用的第三航廈，將不只追求運量提升，而是重新思考，一座國際機場該如何被設計、被使用、被感受，也正因北登機廊廳所展現的高品質設計與高滿意度回饋，讓人開始期待，未來第三航廈完整亮相時，將帶來什麼樣令人驚豔的新體驗。











（圖片來源：交通部、陳世凱臉書、林國顯臉書、桃園國際機場、BBC）





