試營運爆紅！野森動物學校2月門票開賣 限定活動曝光

高雄內門全新景點「野森動物學校」試營運人氣爆棚。高市府觀光局提供



高雄內門全新親子景點「野森動物學校」試營運後人氣爆棚，為兼顧動物福祉與遊園品質，園區持續採門票預購制；高市府觀光局今（1/22）宣布，2月份入園門票將於明日上午10時開放預購，並同步推出多項限定活動。

觀光局長高閔琳表示，「野森動物學校」以「動物是老師」為核心理念，透過近距離觀察動物自然行為，引導遊客以尊重生命的方式認識生態環境，園區自試營運以來，吸引不少民眾造訪並在社群平台分享體驗心得，成功帶動內門地區觀光熱度。

為延續話題，園區於2月份加碼推出「野森開麥啦」競賽活動，分為圖文創作的「城市小特派」與短影音創作的「野森推廣大使」兩大組別，邀請民眾透過社群平台分享遊園體驗，圖文組人氣前10名可獲得限量玩偶，短影音組則設有最高1萬5000元獎金，鼓勵民眾發揮創意、記錄與動物互動的美好時刻。

此外，野森動物學校也攜手壽山動物園推出2月限定的「奧樂雞雙園探險記」數位體驗活動，由人氣插圖角色「掰掰啾啾奧樂雞」擔任探險隊長，帶領大小朋友透過官方LINE完成互動任務，深入認識動物與自然生態。完成指定挑戰即可參加抽獎，有機會將55吋QLED電視、Switch、AirPods等總價值逾10萬元的獎品帶回家。

