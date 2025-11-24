試營運現況曝光！台派咖啡店「罷傅失敗關店」台南重生 半小時預約全滿

記者林昱孜／台南報導

咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」在花蓮閉店後，選在台南24日試營運，與大家見面。（圖／記者林昱孜攝影）

花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」因為726罷免傅崐萁失敗，宣布兌現承諾關店，經過近4個月滿血回歸，今（24)日中午12舉辦開幕茶會，並於下午1點試營運，才過30分鐘左右，現場13個位子預約全滿，必須要等到3點才有位子，小小店面擠進許多特地前來支持的客人。

老闆娘鄭凱西說到做到「罷傅失敗」關店，在台南重新開始。（圖／記者林昱孜攝影）

咖啡店在台南重生，店址選在中西區開山路小巷弄內，現場擺滿了立委林俊憲、台南市議長邱莉莉花籃，時間還沒到，就已經有民眾特地前來支持。老闆娘鄭凱西親自點燃鞭炮後，開幕茶會於中午12時正式開始，現場備有小點心、茶水請來參加的人，一起免費品嚐。

花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」小店擠滿了支持者，茶會開始半個小時後，1點收客數已經全滿。（圖／記者林昱孜攝影）

小小溫馨的店面擠滿前來相挺的民眾，將近30分鐘的時間，13個位子全數預約額滿，想要停留享用招牌肉桂捲和喝杯咖啡，就必須等到下午3點才能有位置入座。

因為罷傅失敗暫時關店的花蓮咖啡店，24日正式試營運，不少綠營民代送花籃祝賀。（圖／記者林昱孜攝影）

來自台南北區的顏先生說，從新聞上認識這間店，特地在試營運這間店前來支持；另一名在附近上班的鍾，不知道這間店罷免傅崐萁而暫時歇業的過去，單純在社群上看到介紹前來，覺得店小而溫馨，老闆娘也相當熱情，未來有空會時常來光臨。

SabiSabi CoffeeSweets咖啡店2樓空間光線充足，架上擺著罷傅小物。（圖／記者林昱孜攝影）

老闆娘朋友廖先生特地從花蓮起了大早，搭火車到台南捧場。廖先生表示，很佩服老闆娘勇敢真實呈現自己想法，而且「說到做到」，希望老闆娘能夠在台派這麼多的地方好好活著，畢竟同溫層比較厚，希望她在台南發展順利，有一天能回花蓮。

老闆娘好友廖先生特地早起從花蓮搭火車到台南捧場。（圖／記者林昱孜攝影）

