試玩版爆紅《隔離區：最後的檢疫》正式推出，限時下殺295元就能入手

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今日正式宣布，擁有全球 130 萬名玩家加入願望清單、超過 200 萬次試玩版下載，由 Brigada Games 開發的末日管理模擬遊戲《隔離區：最後的檢疫（Quarantine Zone: The Last Check）》正式解封，登上 PC 平台！歡慶上市，遊戲現正九折優惠，售價新台幣 295 元、港幣 112.5 元。

這是一款以殭屍病毒爆發的末日為背景的模擬遊戲，在此，你將扮演駐守於關鍵檢查站的檢疫人員，在混亂的局勢中負責篩選倖存者、管理匱乏物資，並在艱難的道德抉擇中決定誰能獲准進入安全區，誰將被拒之門外。

在維持糧食、燃料與防禦系統運行的同時，玩家們還必須抵禦殭屍潮的侵襲：部署武裝無人機進行遠程精準打擊、或是拿起配槍進行近距離肉搏，由你決定。除了戰鬥，你更將直面倖存者的信任、絕望，以及每一項決定背後沉重的人性代價。

針對參與過試玩版的忠實玩家，本次正式版推出了大量全新功能與內容升級：

高科技檢疫系統： 導入全新的「便攜式 X 光機」，可掃描內部器官以偵測感染跡象或查緝違禁品；利用「視網膜檢查鏡」與「醫療反射錘」進行深度生理檢測，辨識病毒潛伏特徵。

實驗室研究與活體捕捉： 玩家可在實驗室中對不明症狀者進行研究以發現新型變種；甚至能將喪屍關入籠中餵食屍體——政府將為這些研究樣本支付優渥報酬。

戰略管理介面： 全新的基地管理介面提供鳥瞰視角，讓玩家能一目了然地統合管理所有資源，大幅優化防禦佈署與遊戲體驗。

立即至檢疫關口報到，守住人類最後的防線！《隔離區：最後的檢疫》現已於 Steam 平台正式發售，遊戲現正九折優惠，售價新台幣 295 元、港幣 112.5 元；同時，本作也同步加入 PC Xbox Game Pass，有訂閱的玩家們務必鎖定下載。馬上體驗、加入願望清單或追蹤 Devolver Digital 台灣官方 Instagram (devolverdigital_tw)，不放過任何最新資訊。

