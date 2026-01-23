試管失敗曾崩潰！38歲張齡予靠「精準醫療」逆轉 喜迎二胎心跳聲

醫師曾啟瑞指出，PGS進行胚胎檢測仍有約20%機率可能存在微小瑕疵，透過多重檢測把關。圖／TFC提供

38 歲主播張齡予今（23）日傳出好消息，正式宣布升格「二寶媽」！這段求子路並非一帆風順，歷經試管植入失敗的挫折，讓她一度陷入自責與焦慮。所幸她早在 30 歲時就預先凍卵，憑藉當年留下的優質胚胎及精準醫療協助，成功克服難關。當在診間聽到寶寶強而有力的心跳聲時，張齡予當場感動落淚，直呼當年凍卵是「人生最值得的投資」。

一直懷抱媽媽夢的張齡予，早在 30 歲黃金育齡期便未雨綢繆凍下 13 顆卵子，並於 35 歲順利產下長子「小班長」。此次備孕第二胎，她使用剩下的 8 顆胚胎，並透過先進的 PGS（胚胎植入前染色體篩檢）篩選，原以為能像第一胎般順利，沒想到首次植入竟以失敗告終，讓她深受打擊。

主治醫師曾啟瑞解釋，PGS 雖能篩檢染色體，但仍有約 20% 的機率存在微小瑕疵或不著床風險。為了找出失敗原因，醫療團隊進一步安排「子宮內膜容受性檢測」，精確定位出子宮內膜最適合受孕的黃金時間點。在集齊「好的胚胎、對的時間、健康的子宮」三大要素後，張齡予終於在第二次植入時順利受孕。

主播張齡予（左）在TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞醫師（右）的精準醫療下成功懷孕。圖／TFC提供

大寶曾患先天水腎 二寶採「雙重檢測」把關

由於大兒子出生後患有先天性水腎，讓張齡予對二寶的健康格外謹慎。曾啟瑞為此規劃了「雙重防護線」：第一步先以 PGS 篩檢出正常胚胎；第二步則在懷孕 11 至 12 週時，進行非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）。曾啟瑞指出，此時透過母血篩檢的精準度比胚胎時期更高，能讓準父母更安心。

呼籲女性早凍卵 張齡予：拿回生育自主權

挺過試管失敗的低潮，張齡予感性地說：「如果小孩還沒來，可能只是還在貪玩，緣分到了自然會來。」她特別感謝 30 歲那年勇敢凍卵的自己，讓現在的她只需考慮「想不想生」，而不必擔心「能不能生」。

曾啟瑞也呼籲，女性黃金生育年齡為 30 至 35 歲，隨年齡增長胚胎正常率會大幅下降，逾 40 歲以上僅剩 15%。建議女性儘早規劃生育或凍卵，不僅能減輕心理壓力，更能讓自己在職場與家庭的規劃中掌握主動權。



