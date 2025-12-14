試管嬰兒準備與治療期間，怎麼吃才能成功懷孕？

李永全主任說明飲食不只是輔助，而是影響卵子品質、胚胎發育與著床率的重要基礎。(記者黃福鎮攝)

在試管嬰兒（IVF）療程中，許多準媽媽最常問的問題之一就是：「我該怎麼吃，才能提高成功率？」阮綜合醫院生殖醫學中心主任李永全指出，臨床與研究都顯示，關鍵不在於吃得多補，而在於吃得對、吃得均衡。飲食不只是輔助，而是影響卵子品質、胚胎發育與著床率的重要基礎。

一、高蛋白不是越多越好，來源才是重點

過去常聽到「多吃牛肉補身體」，但研究發現，紅肉攝取過多，反而可能影響生育力。牛肉、豬肉等紅肉含較高飽和脂肪與糖化終產物，會增加卵子氧化壓力，降低胚胎品質，建議一週不超過兩次。

相較之下，魚類蛋白最加分。富含 omega-3 脂肪酸的鮭魚、鯖魚、沙丁魚與鮪魚，有助提升卵子品質與胚胎著床率。研究指出，每週多吃兩份魚，活產率可明顯提升。準備懷孕或治療期間，每週約 七～九 份魚，並輪替種類較理想。

雞肉、火雞肉屬於較中性的蛋白質來源，可適量取代紅肉；豆腐、黃豆、堅果等植物性蛋白，含抗氧化物與植物性雌激素，對荷爾蒙平衡有幫助，但同樣以適量為原則。

二、整體飲食型態，比單一食物更重要

李永全表示，成功關鍵不在「神奇食物」，而在長期飲食型態。多項研究證實，以下的飲食模式與試管嬰兒成功率呈正相關： 地中海飲食以蔬果、全穀、橄欖油與魚類為主，減少紅肉與甜食，對三十五 歲以下女性特別有幫助，可提升懷孕與活產率。

生育力促進飲食則重視葉酸、維生素 B12 與 D 的充足攝取，選擇低農藥蔬果、全穀、乳製品、大豆與海鮮，並減少紅肉與高度加工食品，研究顯示，飲食品質每提升一個等級，活產率可大幅增加。

此外，荷蘭孕前飲食原則也指出每天足量蔬果與全穀、以植物油烹調、每週固定吃魚，飲食越健康，懷孕率越高。

三、治療期間不可忽略的營養小幫手

在療程前後，幾種營養素特別重要。維生素 D 建議維持在適當範圍，有助胚胎著床與免疫調節；葉酸每日 四00～八00 微克，是預防胎兒神經管缺陷的基礎。

抗氧化營養素如維生素 C、E 與硒，能減少卵子氧化壓力，對卵子與胚胎品質有正面幫助。同時，也別忽略水分補充，每日約 一五00～二000 毫升，有助血液循環與代謝。鹽分則需節制，避免泡麵、醃菜與加工肉品，以免影響內分泌與血壓穩定。

李永全強調，試管嬰兒的成功來自醫療與生活型態的雙軌並進。在準備與治療期間選對蛋白質來源、建立健康飲食型態，再搭配必要營養素與良好生活作息，才能為成功懷孕打下最穩固與堅強的基礎。