試管嬰兒補助最高35萬、流感新冠疫苗2階段開打！衛福部11月6新制一次看

記者簡浩正／台北報導

衛生福利部11月有六新制將上路。（圖／資料照）

衛福部新制上路。11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制實施，除了近日健保署宣布11月起週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞外，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，未滿39歲生三胎最高補助新台幣35萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打。

即將生效的重點政策如下：

國民健康署：

1、不孕症試管嬰兒補助 3.0

（1）、未滿39歲，各胎第 1 次最高補助15 萬元，各胎第 2、3 次最高 10萬元。

（2）、39歲至未滿45歲，各胎第 1 次最高補助 13 萬元，各胎第 2、3 次最高 8 萬元。

（3）、未滿39歲，最多植入 1 個胚胎；39 歲至未滿 45 歲，最多植入 2 個胚胎。

疾病管制署：

1、推動114-115年度公費流感疫苗及 COVID-19 疫苗接種

114年度公費流感疫苗與 COVID-19 疫苗將延續「左流右新」共同接種策略，同步分兩階段開打： 第 1 階段 10 月 1 日起開打，接種對象包括 65 歲以上長者（含 55-64 歲 原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事 及衛生防疫相關人員等 11 類對象； 第 2 階段則自 11 月 1 日開始，接種對象為 50 至 64 歲無高風險慢性病成人。

2、公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象之適用期限，延長至 114 年 11 月 15 日止

因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分之流感高傳播族群」之適用期間，由「114 年 10 月 1 日至 10 月 31 日止」延長至「114 年 11 月 15 日止」。凡出現類流感症狀，經醫師評估後即可使用公費流感抗病毒藥劑。

中央健康保險署

1、新增「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心 (UCC)試辦計畫」

為維護民眾就醫權益，將輕症病人分流，以緩解連假期間急診壅塞，使急診醫療資源集中於重症病人，提升整體醫療服務效率。健保署預估一年約3.6萬件，114年至115年健保挹注 2.8 億點。

2、修訂「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」

（1）、新增於目標數內使用「輸液器 1 日型」支付標準（註：攜帶式輸注器）， 提升抗生素治療的選擇彈性與品質。

（2）、調整每日醫療費、每日護理費、醫事人員訪視費：當日訪視僅服務一位 機構住民，以在宅支付點數申報，合理反映人力成本。健保署預估每年近4千人受益。

3、修訂「門診靜脈抗生素治療獎勵方案」

新增「含輸液器 1 日型」支付標準， 增加臨床醫師對於抗生素之選擇性及避免過度使用後線廣效性抗生素。健保署推估約1萬人受惠，挹注預算約5千4百萬元。

