試管嬰兒補助3.0帶動「二寶潮」 醫師：35歲前仍是生育黃金期

宜蘊醫療今天（7）舉辦「寶寶回娘家」活動，現場超過200名試管寶寶與家庭齊聚。（宜蘊醫療提供）

台灣生育率創新低，今年1至10月的新生兒僅9萬829名，全年恐跌破12萬大關。衛福部國健署今年11月實施「試管嬰兒補助3.0」，提高補助額度最高15萬，也鼓勵民眾生育第二胎、第三胎，確實吸引不少家庭規畫再添一胎。

宜蘊醫療今天（7）舉辦「寶寶回娘家」活動，現場超過200名試管寶寶與家庭齊聚。宜蘊醫療生殖中心台北院長廖娸鈞表示，補助3.0上路後，門診中出現許多想生二胎的家庭，甚至不少38～40歲的族群藉由補助抓緊時間，「對許多家庭來說，經濟壓力是真實的，補助能讓他們更願意行動。」

廖娸鈞指出，台灣女性首胎平均生育年齡已提升至31.65歲，比20年前晚了4年。卵巢功能與年齡高度相關，35歲前仍是生育黃金期，38到39歲在臨床上是非常明顯的分界線。

舞蹈老師楊楊在經歷2次人工受孕失敗後，求助宜蘊生殖中心並進行試管療程，順利懷孕生下寶貝女兒「舞吉」。她分享，新的試管補助3.0上路後，補助提高到15萬，也更有信心挑戰第二胎，希望女兒「舞吉」能有個手足陪伴。

廖娸鈞表示，卵巢功能下降並不會產生明顯症狀，因此許多女性以為「月經規律＝生育力正常」，但這往往是迷思。月經正常不代表卵子數量與品質好，建議女性在30歲起，每年定期檢查AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙），了解卵巢儲備量與未來的生育規畫。

廖娸鈞醫師說明，不孕並非女性單方面因素，通常是夫妻間的共同問題。女性和男性的因素各佔40％，剩下20％則是雙方因素或不明原因。若備孕半年未果就應進行生育力檢查，找出原因並及早介入治療，才能幫助早日完成家長心願。

外界常擔心試管嬰兒健康問題，廖娸鈞補充，國際大型研究一致顯示，試管寶寶與自然受孕出生的孩子在健康、發展、智力表現上並無差異。她強調，不孕治療的目的不是增加風險，而是協助在有限的生育年齡裡，提升成功的機會。

不過，現行制度限制下，多元家庭被排除在外，必須跨海尋求試管療程，費用通常是台灣的2到3倍。宜蘊醫療生殖中心桃園院長朱伯威指出，在少子化嚴重的年代，願意生育的家庭卻無法在台完成療程，更不在補助範圍內，這絕對是制度的可惜。

朱伯威指出，台灣的試管技術亞洲排名第一，卻禁止部分人使用，「不論是哪一種類型的家庭，願意生育都應該被支持。」期待盡速完成修法，建立更完善的制度，讓所有家庭都能在台灣安全迎接新生命。

