試管嬰兒補助3.0方案上路 石崇良盼解決台灣人口危機

「不孕症試管嬰兒補助2.0方案」實施4年來，協助全台2萬6千多對夫妻生下3萬1千多名試管嬰兒。衛福部長石崇良今天(10日)表示，3.0補助方案已於11月1日上路，補助金額與次數全面加碼，盼民眾多加利用，一圓生兒育女的夢想，也解決台灣的人口危機。

衛福部10日上午舉行「不孕症試管嬰兒補助4週年」記者會，衛福部自2021年7月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助2.0方案」，截至今年10月底，4年來已協助2萬6千多對夫妻生下3萬1千多名新生兒。

廣告 廣告

行政院今年9月宣布自11月1日起加碼補助，升級為「3.0版」，補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第一次療程最高補助由10萬元提高至15萬元，第二、三次最高則由6萬元加碼至10萬元；39歲至未滿45歲者，第一次療程補助則提高至13萬元，第二、三次最高8萬元。所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式與結果給予補助，每胎最多可補助6次療程，40歲至未滿45歲則最多3次。

衛福部長石崇良表示，少子女化為國安危機，台灣出生率下降造成勞動人口不斷減少。根據統計，2015年15至64歲工作人口達高峰、共1,700萬人左右，2024年減少100萬人、降到1,600萬人；依照目前的生育率，至2070年將再減少900萬人，這是嚴重的人口危機。他希望3.0版補助方案上路後，可減輕年輕夫妻的經濟負擔，增加生育意願。他說：『(原音)已經有2.6萬對的夫妻成功的產下3.1萬名的新生兒，所以這個讓我們很雀躍說這個計畫很不錯，所以再一次的擴大加碼，讓這個補助的費用再拉高，讓更多年輕的夫妻、想要有孩子的能夠減輕他們的經濟壓力。』

石崇良也透露，行政院很快會再推出育兒補助新措施，讓孩子可以在快樂的環境中長大。他並提醒有生育意願的夫妻應及早規劃，把握女性25歲至35歲黃金生育期，如有規律性生活1年仍未懷孕，應盡早就醫並善用政府補助資源。