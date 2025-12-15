試管嬰兒補助3.0「全面啟動」！全球卵銀X華育診所推出好孕計畫，讓妳生育預算最大化
面對高齡與多次試管失敗的壓力，除了技術保障，經濟負擔往往是壓垮家庭求子希望的最後一根稻草。全球卵銀與指定合作院所華育生殖醫學婦產科診所宣布，推出試管嬰兒規劃方案，並結合「政府最高 15 萬元補助」與「全台少數的節稅制度」，旨在為高齡、求子艱辛的家庭，打造一個高性價比且安心透明的生育力解決方案。
屢次試管失敗，華育專業團隊帶來生育希望
對高齡且經歷多次失敗的夫妻來說，選擇醫療院所的標準已不再是價格，而是技術的「確定性」與「低失誤」的希望。
AI 智能零失誤操作：華育生殖醫學婦產科診所導入 AI 智能胚胎影像分析與 RI-Witness 晶片追蹤系統。前者以 AI 輔助判讀胚胎發育潛能，後者則利用晶片進行全程比對與追蹤，確保從取卵到植入的每一個環節，胚胎操作都能達到最高安全標準。
國際級實驗室環境：華育六星級實驗室環境達 ISO等級無塵標準，並進行全程溫度、濕度與氣體精準監控。這項 Know-How是高齡夫妻挑選院所的關鍵，穩定的環境才能確保珍貴的胚胎在體外獲得最佳的培養條件，避免因環境波動造成胚胎折損，最大化提高每次取卵的成功機會。
專業團隊的精準評估：全程由華育生殖醫學婦產科診所專業團隊執行，以「精準、安全、透明」為核心原則，結合全球卵銀的國際合作平台，確保每位高齡求子者都能獲得最高水準的客製化評估與療程，不再將寶貴的生育機會寄託運氣。
華育高規格療程與卵銀國際合作平台保障
全球卵銀與華育生殖醫學婦產科診所的合作，代表著國際級的生育力平台落地服務所有生育需求的家庭。華育結合AI技術、國際醫療標準與在地專業團隊，為所有求子夫妻提供一個同時兼顧技術、費用與安全感的最佳選項。
試管嬰兒費用高，華育診所「精省預算」的關鍵？
高齡求子不易，許多夫妻在屢次嘗試下累積沉重的經濟壓力。華育生殖醫學婦產科診所不只是生殖醫療院所，更扮演「生育預算優化」的角色。
實質補助減壓： 華育診所適用政府最高15萬元的人工生殖補助（首次申請未滿 39 歲），大幅減輕前期療程負擔。搭配指定好孕計畫（含取卵一次、植入一次），使高規格療程的門檻不再遙不可及。
「全台僅二家診所做生殖醫學療程方可抵稅」的節稅優勢： 華育婦產科診所經財政部核定，為全台僅二家可依法開立可列舉扣除個人所得稅收據的自費生殖醫學醫療院所之一。對於高齡夫妻而言，試管嬰兒的自費支出通常為一筆龐大費用，這項節稅制度能讓家庭在報稅時獲得財務回饋，是精算生育預算時不可忽略的關鍵。
PGT-A 檢驗加碼補助： 方案包含 PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）費用補助，協助高齡夫妻篩選健康胚胎，提升成功率，同時降低高 風險費用支出。
全球卵銀 × 華育婦產科｜安心啟動好孕計畫
方案期限： 即日起至2026/1/10（取卵截止日：2026/1/24）
指定院所： 華育生殖醫學婦產科診所 Huayu IVF Clinic
諮詢專線： 02-2706-0968
營業地址： 台北市大安區敦化南路二段 39 號 12F
備註事宜： 實際療程內容與費用依個人狀況與診所臨床專業評估為準
想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估
延伸閱讀
高齡備孕必聽！華育王呈瑋醫師12/20講座，一次解析試管成功率、胚胎等級與補助3.0
