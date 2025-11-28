試管嬰兒3.0補助最高15萬！專家提醒女性把握生育黃金期

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「不孕症試管嬰兒補助2.0」自110年7月推動，截至114年10月底，已協助2萬6千多對夫妻迎接超過3萬1千名新生兒。行政院於114年9月18日宣布114年11月1日起加碼補助，升級為「3.0版」，首胎第1次申請最高補助15萬元，其後各胎第1次補助也由現行6萬元增加至15萬元。補助 3.0 方案特別針對較年輕的申請者加碼補助，衛生福利部石崇良部長提醒，有生育意願的夫妻應及早規劃，把握女性25歲至35歲黃金生育期！

補助助孕有成 喜迎新生命

補助2.0方案開辦後，許小姐成為所有申請者當中，首位成功生下試管寶寶的媽媽，她分享自己結婚5年未能懷孕，在110年決定接受試管嬰兒療程，正逢補助2.0方案啟動，順利申請補助並於1次療程後成功產下1對雙胞胎。許小姐表示，透過人工生殖機構協助線上申辦補助，不需親自奔波，讓她能專注於療程及迎接新生命。

補助2.0方案的第2萬5千名試管寶寶的母親柯小姐也分享自身經驗，因為晚婚，婚後雖積極備孕卻未能懷孕，擔心自己越晚生就越沒體力照顧孩子，在接受醫師建議後，果斷接受試管嬰兒治療，經歷2次療程後產下1名寶寶。她感性地表示，寶寶的到來讓生活更加充實，生命更加喜悅，也希望若體力、經濟許可，能為孩子再添個伴。

補助方案升級 實現不孕夫妻生育願望

為了讓有生育意願的夫妻能及早規劃並安心接受治療，「不孕症試管嬰兒3.0方案」於114年11月1日上路，補助金額全面加碼，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助；補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。

而所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

善用補助 把握黃金生育期

3.0方案鼓勵年輕夫妻儘早申請，不僅可減輕經濟負擔，也是因為年齡是影響試管嬰兒療程成功率以及母嬰健康的重要因素。衛生福利部石崇良部長提醒，有生育意願的夫妻應及早規劃，把握女性25歲至35歲黃金生育期，如有規律性生活1年仍未懷孕，應儘早就醫並善用政府補助資源。

