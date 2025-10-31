試管嬰兒3.0補助15萬 開放移工從事旅宿業

進入11月份，衛福部及交通部觀光署有多項新制上路，包括生育補助擴大及旅宿人力政策調整。其中不孕症試管嬰兒補助方案「3.0版」自11月1日起實施；健保在宅急症照護制度擴大，病患經醫師評估可在家接受靜脈輸注抗生素。觀光署為紓解旅宿業缺工，擬開放「中階移工」從事旅宿房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作。

衛福部自2021年7月推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」，至今(2025)年8月止，已補助逾6.3萬對夫妻、完成逾11萬次療程，誕生約3萬名嬰兒。隨著少子化壓力增加，進一步提出「好孕三方案」加碼措施。

「不孕症試管嬰兒補助3.0」重點為未滿39歲者，第1次補助最高為15萬元；第2、3次療程最高為10萬元；而年齡在39歲至未滿45歲者，第1次補助為13萬元，第2、3次為8萬元。

補助比例預估將提升至平均可涵蓋療程費用約77%，未滿39歲者更可達84%。為維護母嬰安全，新制也規範未滿39歲者最多植入1個胚胎，39歲至未滿45歲者最多植入2個胚胎。

在「在宅抗生素輸注」方面，健保署修訂「全民健康保險在宅急症照護試辦計畫」，新增「輸液器1日型」的支付標準，使得過去須住院注射抗生素的患者，可經醫師評估後回家使用攜帶式輸注器治療，不僅降低住院負擔，也有助於緩解醫療資源壓力。該方案估計受惠人數約1萬人，預算約為5,400萬元。

另外，目前旅宿業房務、清潔等缺口約為5,000至6,600人。觀光署將以專案、有條件方式試行「中階移工」從事房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，以紓解旅宿業缺工問題。該制度配合「跨國勞動力精進方案」，強化政府效能、開放留任久用、設置延攬中心。

勞動部強調，目前尚未設定明確時程，將以「先提升本國勞工薪資、改善工作條件」為前提，再視產業需求開放移工。擴大僑外生留用政策也在推進中，符合條件的畢業僑外生可申請從事旅宿服務中階工作，初次薪資門檻為新台幣30,000元。

