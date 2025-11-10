「試管嬰兒3.0」首胎補助加碼最高15萬

▲「試管嬰兒補助3.0」於今年11月1日上路。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 「不孕症試管嬰兒補助2.0」自110年7月推動，截至114年10月底，已協助2萬6千多對夫妻迎接超過3萬1千名新生兒。行政院於114年9月18日宣布114年11月1日起加碼補助，升級為「3.0版」，首胎第1次申請最高補助15萬元，其後各胎第1次補助也由現行6萬元增加至15萬元。而第三萬名新生兒的父親也分享，中間經歷的失敗是最為煎熬的。

為了讓有生育意願的夫妻能及早規劃並安心接受治療，國健署說明，「不孕症試管嬰兒3.0方案」將今年11月1日上路，補助金額全面加碼，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助。

補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。

國健署提到，所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

少子化成國安危機 石崇良：政院很快有新方案

衛福部長石崇良說，少子化是國安危機，整體出生率下降也導致勞動人口不斷減少，以統計來看，2015年時，15至64歲的工作人口高峰約1700萬，但2024年的15至64歲則降至1600萬，按照這樣的生育情形，工作人口會持續下降，成為台灣當前最嚴重的問題。

石崇良指出，人工生殖不僅是費用問題，還有過程也非常辛苦，因此政府足了提升人工生殖機構的品質，從凍卵凍精，到後續植入胚胎的照護，希望可為少子女化注入一劑強心針。

石崇良提到，很快行政院會有新方案，對於育兒補助也會有進一步的補助措施，讓孩子能在快樂、幸福的環境長大。

第三萬名新生兒 黃父：中間經歷的失敗是最煎熬的

而一路經歷了許多掙扎和失敗的黃爸爸，也分享自己孩子正好是出生第三萬位，過程也可說是最不順利的一組，從初期的自然嘗試，後來植入失敗多次，所有甲狀腺、免疫問題，還有各式各樣的自然淘汰也都遇過了。

黃爸爸說，當時歷經的這些過程，後續還是要每週持續用藥、調理身體，就會卻步。他提到，中間失敗幾次是最為煎熬的，因為不知道這條路的盡頭在哪。

黃爸爸提到，以男生的心態而言會比較不適，因為看著太太每天都要打藥，也對自己充滿懷疑，而男性取精後能做的，出錢是其中之一，也被政府做完了，「我等於什麼都沒做」，但男性的心態要自行調適。

國健署呼籲，補助3.0方案特別針對較年輕的申請者加碼補助，主要希望鼓勵有生育意願的不孕夫妻，儘早申請利用，不只可以減輕接受試管嬰兒療程的經濟負擔，也是因為年齡是影響試管嬰兒療程成功率以及母嬰健康的重要因素。

