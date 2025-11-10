試管嬰補助加碼到15萬 衛福部曬成果！第3萬名新生兒亮相 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

搶救生育率，政府今年11月起再擴大「不孕症試管嬰兒3.0方案」，最高補助15萬元，衛生福利部今（10）日公布最新統計結果，補助上路四年來，已協助2.6萬對夫妻迎接超過3.1萬名新生兒，而第3萬名寶寶今也亮相，爸媽直呼從嘗試自然懷孕到人工生殖一路失敗多次，一度心灰意冷，多虧政府補助「把錢出走了」、「感謝政府做後盾」這才圓夢抱回小兒子。

衛福部上午召開「不孕症試管嬰兒補助4週年」記者會，統計自110年7月推動補助以來，截至今年10月底，已協助2萬6千多對夫妻迎接超過3萬1千名新生兒。

衛福部長石崇良表示，11月1日起不孕症試管嬰兒補助加碼，升級為「3.0版」，首胎第一次申請最高補助新台幣15萬元，其後各胎第一次補助也由現行6萬元增加至15萬元。

石崇良說，少子女化、低出生率已是大家共識的國安危機，並造成國內勞動人口不斷降少，統計來看，國人15至64歲工作人口已從2015年最高峰的1700萬，短短不到十年，2024年就少了100萬，往後若按這樣的生育率，至2070年還會再少900萬，這是台灣最嚴重的問題，人口危機。

石崇良強調，政府做了很多努力要鼓勵生育，不孕症試管嬰兒補助就是其中之一，由政府一起來幫忙，一方面提升人工生殖機構的品質，從凍卵、凍精到植入胚胎，有一系列要求；另外，試管嬰兒費用不低，也不是一次就能成功，為幫助大家都能圓夢，補助也一路加碼。

不孕症試管嬰兒補助第3萬名新生兒，黃先生回憶，他跟太太可以說是最不順利的一組，從自然受孕到人工生殖，一路失敗多次，甚至免疫、甲狀腺等問題通通都遇到，不知道盡頭在哪，原本已經卻步，懷疑還要不要繼續下去？多虧政府補助有如及時雨，這才敢繼續嘗試，感謝政府做後盾。

黃先生也以過來人經驗，打趣的說，男生的心態較不舒服，不像太太每天要打藥，男性只取一次精，本來功能只剩出錢，但現在政府也把錢出走了，好像沒什麼能做的。

國健署強調，為了讓有生育意願的夫妻能及早規劃並安心接受治療，「不孕症試管嬰兒3.0方案」11月1日上路，補助金額全面加碼，凡當日起提出申請並核定的療程均可按3.0方案補助；補助次數與金額以首次申請時妻子年齡為準，未滿39歲者，第1次療程最高補助15萬元，第2、3次最高10萬元，39歲至未滿45歲者，第1次最高13萬元，第2、3次最高8萬元。所有療程無需一定懷孕成功即可申請，可依據各個療程不同的施術方式和結果給予補助，每胎最多可補助6次療程（40歲至未滿45歲則最多3次），申辦補助由人工生殖機構協助線上辦理。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

