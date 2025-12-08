試管手術順利懷孕 人妻驚見丈夫USB藏出軌性愛影片 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市一名人妻婉如（化名）與丈夫大衛（化名）婚後住在澳洲，因為遲遲無法懷孕，婉如在2年前返台進行試管手術，結果真的順利懷孕，隨即回到澳洲準備待產；結果回到澳洲後，婉如卻意外在一個USB中驚見丈夫和不明女子同遊泰國的親密照片、以及多段性愛影片，婉如瞬間崩潰，選擇獨自回台待產，也同時對小三提告，全案經士林地院審理後，判決小三應賠償婉如40萬元。

判決指出，婉如與大衛結婚後就居住在澳洲，夫妻兩人為了求子，一起在2023年9月返台進行試管嬰兒手術，結果順利懷孕，夫妻倆於2024年2月一回到澳洲。

孰料2人才回到澳洲沒多久，婉如卻在丈夫的USB裡發現有多部丈夫與不明女子的性愛影片、以及部分視訊裸聊截圖、還有丈夫帶著小三於2023年間同遊泰國的親密照片；婉如看到畫面後瞬間崩潰，但想到肚子裡還有孩子，便先隱忍，直到去年3月間獨自返台待產，決定生下孩子後就對小三提告。

小三對此辯稱，她與大衛至泰國旅遊後，是在旅程最後一天才得知大衛已婚，視訊裸露是酒醉一時失序，不過法官調閱雙方LINE對話後發現，小三曾在訊息中寫「一開始，我對你的已婚身分只想保持距離，後來退下防備，發生進一步關係，出發泰國前我一直做心理建設…」等內容，證明她在旅程開始前就知道大衛的已婚身分。

法院認為，小三在明知大衛有婚姻的情況下，仍與他發生性行為、共同出遊並拍攝影像，行為已嚴重侵害配偶權，使處於孕期的婉如承受極大精神折磨，綜合雙方背景、行為態樣與受害情形，判決小三須賠償婉如精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

