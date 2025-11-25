試管療程 36歲女喜迎3胞胎
記者彭新茹∕新竹報導
「少子化浪潮下報喜，新竹夫妻喜獲三胞胎寶寶！」新竹一對幸福夫妻，太太36歲、先生40歲，歷經多年自然求子波折後，透過艾微芙國際生殖中心與東元綜合醫院的緊密合作，成功懷孕3胞胎，日前平安順產。
生殖中心主任楊文瑞表示，進入試管療程後，建議夫妻要認真調整生活作息，開始取卵、取精後，很幸運地培養成許多顆染色體正常的胚胎；在胚胎植入後，不僅順利懷孕，其中1顆胚胎自然分裂成雙胞胎，加上原有胚胎，最終形成罕見3胞胎。
醫生曾詢問減胎意願，夫妻決定讓孩子自然發展，直到看著超音波螢幕上3個堅強跳動的小心臟，他們也毅然決定「寶寶要成為我們的家人，全部生下來。」
楊文瑞表示，多胞胎的生產風險多，因此要密切監測，每週都請媽媽回診，緊密地關心到第10週，確定3個寶寶仍持續長大，到了第12週做子癲前症的風險評估以及染色體檢查，結果都在正常範圍中，確保母嬰的安全。
有接生多胞胎經驗的東元醫院婦產科吳瓊惠醫師表示，3胞胎懷孕風險極高，早產、胎盤剝離、妊娠高血壓、子癲前症及產後大出血的機率都比單胞胎高出許多。若父母選擇生產，產科醫師就會做好最嚴密的產檢規劃與應變準備，從產檢開始會嚴格要求孕婦執行精準的飲食和體重控制，加強關注心肺功能，提供方法促進血液回流；胎兒的個別體重不超過2000公克；出生週數目標落在32到34週。醫師也要就每次產檢狀況去調整細節，預防併發症風險。
東元醫院兒科部王昱程部長表示，為了3胞胎的生產準備，兒科出動多位醫生和專科護理師，在生產的第一時間為寶寶做緊急處置；住院中有兒科和呼吸治療師跨團隊的周全照顧；出院準備會安排嬰幼兒餵食、餵藥技巧、嗆奶等緊急狀況應變教學，返家後仍有居家電訪追蹤關心，讓爸媽接續照顧無後顧之憂。
