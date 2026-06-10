試衣間拍完穿搭片就走人「衣服丟滿地」 NET店員質疑：根本沒買就推薦

有網友抱怨，有些人到NET試衣間拍攝後就離開，把衣物隨意丟在更衣室，增加員工工作量。（圖／報系資料照）

近期經常能看見民眾在社群平台分享穿搭，部分顧客甚至會直接在服飾店更衣室拍攝影片。不過，有位自稱在NET工作的網友吐苦水，指一些人在試穿拍片後就拍拍屁股走人，留下滿地衣物與衣架等待店員收拾，讓他相當氣憤。

這名網友於Threads表示，有些人到NET試衣間拍穿搭，最後不僅沒有花錢購買，還直接將衣物隨手丟著就離開，讓他不禁崩潰道，「之後都是店員整理，我真的會發瘋！本來上班就煩了，看到那堆亂成一團的衣服更煩，我工作不是只有這個欸，還有一堆事情要幹。」

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原PO提到，他曾遇到有人在試衣間大聲說出「拍完影片可以回家了」，還拿著錄影設備在賣場裡拍攝，制止了也不聽，讓他不禁質疑「明明可以買回家之後再推薦給大家說這件真的還不錯，買都不買就在推薦，是真推還假推？」

原PO也補充，「只要（把衣物）恢復原狀給我們就已經幫很大的忙了，但如果知道原位而且有時間的話，還是幫我放回去比較好，這樣我會愛死你！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「原來都沒有買嗎？我以為是要買才拍欸」、「尤其是拍照片、影片佔據試衣間，每次都要等很久，更過分是佔據親子間，她們不知道NET禁止拍照嗎」、「每次看到影片是在更衣室裡拍的都直接滑過，要大力推薦就請買回家慢慢拍」、「真的愛不是應該穿出門玩然後拍照嗎？」、「我以為NET有給業配錢才拍的欸」、「零成本短影片，看到都直接滑掉」。

也有人說，「上次去逛Net打開更衣室傻眼，一堆衣服亂七八糟丟在裡面」、「之前做過NET真的是折衣服折到發瘋，平常就夠多衣服要整理了，加上這種亂象根本就是折衣地獄」、「每次逛NET看店員折堆成山的衣服，覺得很辛苦」、「試穿完不買沒有關係，可是全都丟在更衣室，滿地的衣架，看到真的很想哭，真的忙到笑不出來還要被客訴沒有笑容」、「遇過一群在下班之前玩互相搭配穿搭，然後剩10分鐘還5分鐘的時候全部都不要，可以玩但不要閉店前玩啦拜託了」。

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