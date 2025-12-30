試衣間有瓦斯味 新光三越23歲女樓管盡責回報衝現場 5分鐘後氣爆罹難

新光三越中港店今年2月13日發生氣爆事故，造成5人死亡，檢方30日偵結，起訴相關人員共13人。（圖／資料照）

台中新光三越今年2月發生嚴重氣爆事故，造成5死38傷，包括2名樓管與恰巧路過的澳門一家5口中的3人遭掉落物擊中。檢方30日偵結，依過失致死及違反《職業安全衛生法》等罪嫌，一共起訴13人，其中2名樓管在第一時間發現異常，通報後返回現場查看，不料因此罹難。

5名死者中，包括正好路過的澳門籍鄧姓祖孫3人，另外則是2名新光三越樓管。起訴書中還揭露了許多不為人知的細節，其中一名年僅23歲的林姓女樓管，當天早上11:30在服飾賣場的試衣間聞到濃濃瓦斯味，立刻傳LINE群組回報，「UQ反應G跟試衣間附近有比較濃的瓦斯味，已通知電機過去看」、「12樓目前沒有在拆瓦斯，正在拆廚房設備」。

營業部33歲的陳姓課長看到訊息後，便帶著新手姜姓樓管前往與林姓女樓管會合，前往12樓查看狀況，未料不到5分鐘就發生氣爆，陳姓課長與林姓女樓管首當其衝，倒在11樓電梯口，兩人當場死亡，姜姓樓管幸運逃過一劫，但也多處骨折重傷。

當時林姓女樓管的父母與男友到場後，當場心碎崩潰，男友透露，女友原本過完年就要辭職，沒想到竟然就在前一刻發生事故，從此天人永隔，父母則感嘆，希望工安問題受到重視，以後不想再看到類似意外。

