試衣間有瓦斯味！23歲女樓管盡責回報被要求到場查看…5分鐘後氣爆殉職

記者吳泊萱／台中報導

台中新光三越氣爆案釀5死35傷，是我國百貨史上最嚴重公安事故。（圖／資料照）

今年2月13日，台中新光三越發生氣爆意外釀5死35傷，全案歷經10個多月調查，終於在近日偵結，台中地檢署依過失致死等罪嫌起訴新光三越總公司等13人。而當時的5名死者，除了來台旅遊的澳門籍鄧姓祖孫3人，還有2名新光三越員工，其中23歲林姓女樓管，因為在氣爆前聞到瓦斯味，盡責通報後，與另一名33歲陳姓男課長前往查看，結果5分鐘後就發生氣爆，二人雙雙罹難。

氣爆案偵結起訴，檢察官痛批本案並非偶發，而是管理失當及疏忽層層堆疊所致，最終釀成台灣史上最嚴重的百貨公司公共安全事故，造成5人死亡、35人受傷。

台中新光三越氣爆，12樓內部滿目瘡痍。（圖／資料照）

起訴書也揭露爆炸案發生細節，2月13日上午11時30分許，23歲林姓女樓管在營業部LINE群組反映，「UQ反應G跟試衣間附近有比較濃的瓦斯味，已通知電機過去看」、「12樓目前沒有在拆瓦斯，正在拆廚房設備」。

營業部陳姓課長（33歲）接獲通知後，帶著剛入職1個月的姜姓樓管與林姓女樓管會合，3人前往12樓查看，結果5分鐘後，發生氣爆，陳姓課長與林姓女樓管首當其衝，當場死亡；姜姓樓管重傷，顱骨、頸椎多處骨折，送醫搶救撿回一命。

起訴書指出，截至目前為止，新光三越及副理等8人已與5名死者家屬及7名傷者達成和解，被害人也同意撤告，但姜姓樓管至今仍未和解，其餘27名傷者則未提起告訴。



