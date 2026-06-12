試辦取消「強制兩段式左轉」事故件數降21% 時力籲交通部正視「道路平權」

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時代力量今（12）日批評，交通部昨日針對取消「強制兩段式左轉」的說法「根本是空洞的廢話」。圖為交通部長陳世凱。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣機車數量已超過全台人口數，道路設計中的「強制兩段式左轉」也一直是社會討論議題之一。以台灣大學教授張宏浩研究團隊的研究數據指出，取消後路口事故件數下降21%、受傷人數下降19%、醫療支出減少4.7%，且降幅最顯著者為機車事故。但儘管試辦成效驚人，交通部11日仍未鬆口全面取消。時代力量今（12）日批評，交通部昨日的說法僅稱不會全面取消、將「因地制宜」，並請運研所持續盤點分析，「根本是空洞的廢話」，針對未來政策方向及計畫的實質問題均未有效回答。

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台灣大學教授張宏浩的研究團隊自2023年起在台南市部分路口進行取消「強制兩段式左轉」研究，經過嚴謹計量分析，刊載於國際頂尖交通期刊《Transportation Research Part A》的研究結果指出，取消後路口事故件數下降21%、受傷人數下降19%、醫療支出減少4.7%，且降幅最顯著者為機車事故。

反觀交通部的歷史數據，每年約4萬件左轉事故、267人死亡、其中235人為機車騎士，交通部卻以此為由，主張「強制兩段式左轉」具有保護機車騎士的效果。然而上述統計數字涵蓋大量汽車直接左轉、撞擊直行機車騎士的案件，與機車是否執行兩段式左轉並無關聯，僅能說明路口左轉本身存在高風險。時代力量批評，交通部對不利己方的研究設置嚴格檢驗門檻，對有利己方的數據卻照單全收，是怠惰行事。

時代力量表示，「強制兩段式左轉」源於四十年前「機車為過渡期交通工具」的政策思維，然而四十年後機車仍是數百萬台灣民眾的日常交通工具。目前全台取消「強制兩段式左轉」的案例已越來越多，實證研究也顯示出，將路口左轉方式的選擇權交還騎士，路口事故率反而能夠下降。因此，時代力量認為，若交通部仍認為證據不足，應採取擴大試辦，而非直接拒絕改變。

對此，時代力量向交通部提出三大要求。第一、針對近年已取消強制兩段式左轉的路口進行完整事故統計並公開結果；第二、明確說明「因地制宜」的評估標準為何；第三、提出具體的改革期程，清楚告知外界政策調整的目標與時間表。

時代力量表示，取消「強制兩段式左轉」是道路平權，改革必須有計畫、有期程，而非以空洞回應帶過。

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