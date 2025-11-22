試辦四年的新制14天教召變這樣 光步槍射擊量就比首年「多3倍」
〔記者陳治程／台北報導〕國防部新制教召自2022年試辦首年便備受關注，從訓期延長至14天且不休假，到逐年精進課程、教練內容，也讓新制教召不枉外界所賦予它的「最硬教召」名號；隨著今年召訓來到尾聲，有近期剛完成新制教召的召員透露，他在兩周裡除接受戰傷救護、限制空間作戰等課程，步槍射擊更打了近150發子彈，比首年規劃足足多出三倍餘。
國防部是從2022年起開始試辦新制教召，根據軍方前一年度(2021年)說明資訊，新制教召除延長至14天、採一年一訓方式外，也將提升編制武器射擊訓練量，並結合綜合戰鬥教練，運用戰術行軍等操課時機演練狀況處置，強化後備幹部、召員指揮及應處能力；前述提及的射擊訓練，軍方首年預劃實施手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發，加速恢復專長。
記者日前實地參與14天教召發現，試辦邁入第4年的新制教召，在編制武器的射擊訓練上已不同於首年。以步槍射擊為例，現行模式已採取新版的三姿態(立、跪、臥)應用射擊，且加計歸零射擊、夜間射擊在內，總射擊發數已來到「145發」，不只是首年規劃的三倍多，也接近目前新制一年期義務役役男在新訓期間，須射擊160發步槍彈的水準。
若編制武器為T74排用機槍、60迫砲，在最新規劃中則分別要打45發機槍彈、36發鐵頭彈，若是口徑更大的81迫砲，據砲兵召員表示，總射擊數會超過60發，相比首年規劃，整體訓練量是互有增減。不過，無論是編制步槍、排機或迫砲的召員，皆普遍反應「打不完」的問題，凸顯國防部在精進新制教召之餘，靶場或砲兵射擊訓練場仍舊有限的隱憂。
而在射擊訓練外，最新的14天教召也已常態實施戰傷救護(TCCC)、班／排(連以下)小部隊訓練和限制空間作戰(CQB)等課程，讓回訓的召員們能夠溫故知新，建構我國防衛作戰所需的戰鬥知能。
