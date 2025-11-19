試鏡成功加盟《幕府將軍2》！目黑蓮：像做夢一樣

目黑蓮加盟《幕府將軍2》。（圖／Disney+ 提供）

日本男團Snow Man成員目黑蓮將出演全球熱播影集FX《幕府將軍》第二季，飾演全新角色「和忠」。這部橫掃艾美獎的神劇改編自詹姆斯克萊維爾暢銷小說，第一季講述「吉井虎永」將軍（真田廣之 飾）在政敵圍剿下力求自保，並因一艘歐洲船隻擱淺，與英國引航員「約翰布萊克索恩」（柯斯莫賈維斯 飾）結盟，扭轉世紀內戰局勢。第二季故事設定在十年後，將於 2026 年 1 月在加拿大溫哥華開拍，於 Disney+ 獨家上線。

廣告 廣告

目黑蓮也在參演聲明中感性告白，表示能加入《幕府將軍》第二季感到無比榮幸，「去年在 Disney+ 上觀看《幕府將軍》時，作品對日本獨特且宏大的呈現深深打動了我，與過往的描繪截然不同。」坦言自己身為日本人，非常渴望成為這項劃時代製作的一部分，因此開始深入了解製作團隊，研究執主演兼執行製作人真田廣之的對於作品的理解與想像，更閱讀許多關於作品的相關報導。

而今年，目黑蓮終於迎來試鏡機會：「我繳交了影片並參與試鏡，如今夢想成真，真的像做夢一樣！過去一年，我不斷想像自己站在《幕府將軍》的片場，思考如何讓角色鮮活呈現。」目黑蓮也向觀眾喊話絕對會全力以赴，希望大家能期待《幕府將軍》第二季，以及自己在劇中的表現。

身為「令和最賣男團」Snow Man的核心成員，目黑蓮不僅在音樂領域表現亮眼，更是多次獲獎的影視演員，並擔任國際精品 FENDI 全球品牌大使。他近期主演的紀錄片《與 Snow Man 同行》，記錄成員們一路向北前往北海道的默契旅程，目前也在 Disney+ 熱播中。

除了目黑蓮以外，FX《幕府將軍》第二季將加入水川麻美飾演的「綾」、窪田正孝飾演的「日向」、金田昇飾演的「秀信」、榎木孝明飾演的「伊藤」、及國村隼飾演的「郷田」等新角色，並由艾美獎影帝真田廣之與《浴血黑幫》男星柯斯莫賈維斯回歸領銜主演，二階堂富美、阿部進之介、金井浩人等第一季人氣演員也將再度現身。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

花5千買靠窗座位 上飛機見「這景象」傻眼了！乘客集體告2大航空

台灣有事！中國50萬張赴日機票作廢 林氏璧曝當地實情：大家知道該做什麼吧

全職媽媽花光丈夫516萬存款「一半打賞男主播」 他崩潰要離婚