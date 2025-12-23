試鏡角色「慘被王品澔搶走」！男星幽默回應：我們是同一型

記者宋亭誼／台北報導

職人輕喜劇《人生只租不賣》由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手，集結黃河、陳姸霏，林予晞、王真琳、謝章穎演出。上週五（19日）在戲院舉辦口碑特映會，除了「星河房管事務所」成員黃河、陳姸霏、王真琳、謝章穎難得齊聚，劇中演出「神秘網友」的王品澔也亮相。

「星河房管事務所」成員（右起）王真琳、黃河、陳姸霏、謝章穎在《人生只租不賣》共患難。(圖／公視台語台提供)

謝章穎劇中飾演性格臭屁的「阿林」學長，他被公認台語最強，但自爆小時候怎麼都無法區分橘子（柑仔kam-á）和蛤蜊（蚶仔ham-á）的發音，有次想吃橘子，說成「蚶仔」讓阿公傻眼又好笑。前４集精華王品澔並未現身，令人好奇他的身份，他說還無法透露角色，只賣關子是一位「神祕網友」。不過其實王品澔與謝章穎有一段特別的緣分，兩人都曾試鏡《拜六禮拜》孫曉健一角，最後由王品澔出演，讓謝章穎開玩笑說：「這也代表我們是同一型的。」笑翻全場。

（右起）導演王逸鈴帶著演員群王真琳、黃河、陳姸霏、謝章穎以及王品澔齊聚特映會。(圖／公視台語台提供）

「星河房管事務」五人組各有特色，被問到最想挑誰當工作夥伴或室友，「姍姍」王真琳獲最高票，只因她劇中精通修水電，被調侃「根本想找傭人」。《人生只租不賣》將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。

