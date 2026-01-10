試院提停砍年金釋憲 藍委估4萬月退「少領這麼多」 下周排專報

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金案，考試院8日召開院會，決議向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。國民黨立委翁曉玲9日批評，考試院果然與行政院沆瀣一氣，為此她12日將在立法院司法委員會召集相關部會，就「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」進行專案報告。

立法院去年12月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》後，行政院長卓榮泰宣布副署後聲請釋憲，考試院跟進，8日天已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

對此，翁曉玲9月發文批評，不出所料，考試院與行政院沆瀣一氣，對「公教退休金停砍法案」聲請釋憲和暫時處分。

她指出，考試院、銓敘部想以拖待變，不速發新的退休金審定函，說要半年後才會發送，故這段時間將持續扣減退休金，而且銓敘部還故意曲解法律內容，不打算退還多扣的2年退休金差額。

翁曉玲舉月領4萬元退休金的公教人員為例，2024及2025兩年各被扣減1.5％退休金，累計2年多繳的退休金約是1萬4400元左右。她強調，這筆錢，本屬退休公教人員所有，政府不應私吞、佔為己有，銓敘部應依法退還。

翁曉玲表示，已於12日上午安排考試院、銓敘部、教育部、內政部、人事總處等單位，就「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」來立院司委會進行專案報告，請他們向所有公教人員說清楚他們接下來的處理方式和聲請釋憲的理由，讓大家來看看賴政府是把公教人員當成是心頭最軟的那一塊，還是放在腳下踩，極盡刻薄之能事。

