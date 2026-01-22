試院通過提升督察長職等 刑事局增置詐防中心主任

（中央社記者高華謙台北22日電）考試院今天修正通過，警政署所屬刑事局等11個機關所適用的5個警察官職務等階表，主要內容包括提升督察長職務等階、調整部分職務等階的下限，並於刑事局新增「詐欺犯罪防制中心主任」職稱。

考試院透過新聞稿表示，今天院會修正通過內政部警政署所屬刑事警察局、航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一至第七總隊及鐵路警察局等11個機關所適用的5個警察官職務等階表。

考試院表示，這些警察機關的督察長主要是督導外勤業務，屬勤務幕僚長，至於業務幕僚長則是主任秘書，負責綜理行政業務，二者職責程度相當，為配合機關業務需求，建構雙幕僚長制，所以提升這些機關的督察長職務等階，與主任秘書一致。

考試院說，另部分機關首長、副首長及主任秘書等職務，原多跨列3個等階，考量實務上這些職務多以最高等階派任，為建構更合宜職務結構，將航空警察局、國道公路警察局、保安警察第一及第二總隊的首長，以及各機關（不含刑事警察局）的副首長、主任秘書等職務的等階下限調高一個等階，例如航空警察局的局長，由原列「警監四階至二階」調整為「警監三階至二階」。

考試院指出，為提升台灣打擊詐欺犯罪效能，刑事警察局設立一級單位「詐欺犯罪防制中心」，專責辦理詐欺危害防制相關工作。這次配合修正刑事局適用的職務等階表，增置「詐欺犯罪防制中心主任」，其職務等階列「警正一階至警監三階」，以利指揮監督。

考試院表示，透過這次調整5個警察官職務等階表，將使中央警察機關相關職務等階的結構，更符合實際勤務所需，充分發揮應有功能。（編輯：林興盟）1150122