試飛員稱蘇-75將於明年首飛! 專家：俄恐無心、無力開發新戰機

近期一位俄羅斯試飛源接受媒體訪問時表示，俄方可能在 2026 年初進行蘇-75 戰機的首次試飛活動。圖為 2010 年杜拜航空展時展出的蘇-75 模型。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空

[Newtalk新聞] 隨著地區緊張局勢不斷提升，世界各國紛紛加強自身的軍事實力，應對未來可能爆發的衝突。近期有消息稱，俄羅斯可能在 2026 年年初試飛最新款的「蘇-75」隱形戰機，並持續推動該款戰機的開發作業。然而，有中國專家分析稱，在俄烏戰爭持續延燒以及西方國家聯合制裁的背景下，俄羅斯是否仍有意願與餘力開發新型戰機「仍是一個未知數」。

中國航空工業集團旗下媒體《中國航空報》發布文章指出，俄軍試飛員謝爾蓋．博格丹 ( Sergey Bogdan ) 近期出席杜拜航空展並接受媒體採訪時，宣稱俄羅斯方面預計在 2026 年年初進行蘇-75 戰機的首次試飛活動，「蘇-75 已經被送入工廠了，開發人員目前正在進行最後的調試工作」。

廣告 廣告

俄軍戰機。(示意圖) 圖 : 翻攝自環球網

俄羅斯國家技術集團公司 ( Rostec ) 總經理謝爾蓋．切梅佐夫 ( Sergey Chemezov ) 在接受俄羅斯《塔斯社》專訪時也表示，俄羅斯方面預計在最近幾個月內針對蘇-75 戰機進行多項測試，「我們的開發人員仍在繼續推進蘇-75 的研發工作」。切梅佐夫強調，蘇-75 是一款在效率、價格與整體品質上都存在高度競爭力的優良戰績，「我覺得它存在市場需求」。

該報導指出，蘇-75 戰機是 2021 年莫斯科航展中首次公開的新型隱身戰機，原先預計在 2023 年進行首次試飛，但受到俄烏戰爭爆發影響，試飛時間持續遭到推延，目前暫定於 2026 年初。報導稱，蘇-75 是一款單引擎戰機，最大起飛重量約為 26 公噸，可憑藉自身的三個內部彈艙與多個機翼掛點，攜帶最多 7.4 公噸的空對空或空對地武器，最快飛行速度預估為 1.8 至 2.0 馬赫。

該報導認為，單引擎以及可與蘇-57 共享部分零件的設計，可大幅降低蘇-75 的壽命週期成本，並簡化後勤保障的難度。且由於單引擎的輕量化設計，採購國家可在相同的預算下部署更多數量的戰機，進而實現更持久的巡邏、空中警戒以及打擊任務，特別適合資源有限的國家採購。

俄軍蘇-57戰機。 圖 : 翻攝自張斌說

在隱身設計層面，蘇-75 與蘇-57 採用了類似的設計邏輯，將重點集中在壓縮正面雷達反射截面積 ( RCS )，而不是追求全方位的隱身能力。另外，蘇-75 也採用了最新的有源相控陣雷達、紅外線搜索與跟蹤系統，能在複雜電磁干擾的環境下保持一定的作戰效能。該報導也補充稱，俄羅斯方面希望未來以單人座型的蘇-75 為基礎，發展雙人座、無人駕駛等衍生型號，進一步強化俄軍戰力。

然而，該報導認為，由於俄羅斯目前仍深陷戰爭泥淖，且持續受到西方國家制裁，該國是否具有足夠的意願與能力推動蘇-75 的開發仍是未知數。該報導以蘇-57 為例，稱俄羅斯空天軍在 2022 至 2024 年間，僅接收了 18 架蘇-57 戰機，「目前仍不清楚俄羅斯軍方訂購的 76 架蘇-57 何時能完成交付」。

切梅佐夫也承認，俄烏戰爭對俄羅斯的國防工業帶來十分巨大的壓力，「我們必須先滿足武裝部隊的作戰需求，才能開發其他的新型武器」。切梅佐夫指出，研製一架成熟的戰機通常需要 10 至 15 年的時間，認為俄羅斯可能無法在短時間內實現蘇-75 的服役，「蘇-57 從 2010 年的首次試飛到正式投入使用，也花了差不多 10 年的時間」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

賴清德民調下滑 綠營恐重推蔡英文參選2028？ 他評：應「避得更乾淨」

由於採用單引擎以及可與蘇-57 共享部分零件的設計，有專家認為，蘇-75 的壽命週期成本較低，適合預算有限但需要大規模部署戰機的國家。圖為蘇-57 (左)與蘇-75 (右)。 圖：翻攝自 騰訊網 看航空