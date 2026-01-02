試駕就送超商百元卡 2026福特還有很多好康可以拿

記者鍾釗榛／綜合報導

Focus推出購車優惠。（圖／Ford提供）

迎接2026年新氣象，福特六和在年初就端出誠意十足的限時活動。至2026年1月31日止，只要走進全 Ford展示中心試駕任一車款，就能拿到7-11百元商品卡，還有機會抽中美國來回機票。展間拍照打卡上傳指定粉絲團貼文，更能加碼抽 Ford GT 科技系列樂高，讓賞車也變成一場趣味體驗。

試駕任一車款，就能拿到7-11百元商品卡，還有機會抽中美國來回機票。（圖／Ford提供）

Territory價格親民上陣

主打家庭市場的The All-New Ford Territory，本月開出84.9萬元起優惠價（含舊換新與稅務補助），並一次送上導航圖資更新、MyPaaK手機鑰匙2.0與行李艙套件。雙12.3吋螢幕搭配中文語音助理，從導航、空調到座椅通風都能一句話搞定，科技感與實用性兼顧。

Territory本月開出84.9萬元起優惠價。（圖／Ford提供）

油電、汽油雙動力

Territory提供油電與汽油雙動力選擇，其中油電版本綜效馬力達245ps，平均油耗20km/L，續航力突破千公里；汽油車型則以1.5T渦輪引擎搭配七速雙離合器變速箱，通勤、出遊都游刃有餘，滿足不同用車族群需求。

空間與安全同步到位

寬敞軸距加上後座平整化設計，讓Territory在乘坐與載物上都相當有感。搭配360度環景影像、智慧停車與完整駕駛輔助系統，再加上高剛性車體結構，讓全家出門多一分安心。

Kuga、Ranger全面加碼

除了Territory，Kuga 83.9萬元起、Ranger Wildtrak 154.8萬元限時回饋價，同步祭出0利率與長年保固方案。福特六和以完整產品線與多元購車方案，為2026年揭開熱鬧序幕。

Ranger Wildtrak 154.8萬元限時回饋價。（圖／Ford提供）

