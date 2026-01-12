試駕》油電當道、舒適上位！福特六和推全新戰將Ford Territory 搶攻中型SUV大餅

在國產車市場普遍陷入價格競爭、科技落差的時代，福特六和繼以全車系標配Level 2半自動駕駛輔助系統寫下國產車技術里程碑後，又走出一條更有溫度的路，推出全新油電休旅Ford Territory宣告：國產車不只可以平價，還能「誠意十足」。

全新Ford Territory導入1.5T Per4mance Hybrid頂規驚豔版油電車型，還有原生版油電車型、渦輪闊境版共3款車型，售價分別為109.9萬元、104.9萬元以及94.9萬元；福特六和表示，搭配汰舊換新及貨物稅補助，則為101.5萬元、96.9萬元、84.9萬元。

福特六和透過Territory重新定義「國產高科技車」，試圖在「家庭實用」與「科技進化」之間，找到屬於Ford的新平衡點。（劉芯衣攝）

而這次試駕車型為頂規驚豔版油電車型，究竟有多驚豔？第一眼看到 Territory，最鮮明的印象是「現代、俐落、具科技感」。

在外觀設計上，Ford Territory融合Bronco的寬幅水箱護罩與F-150的光斧式日行燈，車寬超過1.9公尺，氣勢厚實。這樣的造型不再追求歐系運動化，而是回應家庭休旅族群對安全感與穩重氣場的需求。

Ford Territory採用Bronco的寬幅水箱護罩與F-150的光斧式日行燈。（劉芯衣攝）

內裝則以水平線條與大面積皮革鋪陳，頂規車型使用與Porsche同供應商的皮革材質，強化觸感與耐用度。前座視野寬廣，後排空間寬裕，配上全景天窗與平整底板，凸顯其「家用優先」的產品定位。同時，車內採雙12.3吋螢幕與7奈米車機晶片，讓介面運行流暢且支援即時語音控制；駕駛可透過語音操作空調、座椅通風與駕駛模式，甚至能辨識發話位置，只回應前排駕駛者，避免後座乘客誤觸。

前作空間中間配有無線充電板。（劉芯衣攝）

駕駛可透過語音操作包含系統、導航、電話、音樂及電台控制。（劉芯衣攝）

不僅如此，Territory也導入MyPaaK手機鑰匙2.0，車主只需下載專屬App，透過藍牙連接車輛，就能執行車輛上解鎖、空調啟閉、車窗開關、車輛狀況監控等15項遠控功能。同時車內更提供電子後視鏡、PM2.5負離子監控、66W Type-C快充、Qi手機無線充電等多項科技配備。

Territory導入MyPaaK手機鑰匙2.0，車主只需下載專屬App，透過藍牙連接車輛，就能執行15項遠控功能。（劉芯衣攝）

另外，在電動車尚未完全普及、充電基礎建設仍待成熟的台灣市場，Hybrid成為燃油與純電之間的過渡解方。Ford Territory Hybrid頂規驚豔版油電車型搭載全新油電混合系統，配置4具電動馬達，起步階段以純電驅動，反應靈敏如同電動車；高速行駛時則由1.5升四缸引擎介入驅動，整體切換過程幾乎無感，面對坑洞或碎震處理得宜，屬於「穩中帶柔」。

值得注意的是，官方平均油耗來到「2字頭」，綜效輸出達245匹、扭力高達55.6kgm，在性能與節能間取得平衡。

Ford Territory全車系標配18吋鋁圈。（劉芯衣攝）

Territory全車系更搭載全新Ford Co-Pilot360 Drive+全方位智駕科技輔助系統，以同級最廣100前攝影鏡頭角度，搭配同級最多15個環車感測雷達，也具備Level 2駕駛輔助等級的ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統、LCA車道導正輔助系統，以及RCW後方車輛碰撞警示、DOA開門警示、360環景影像行車輔助系統（含AR底盤透視影像、方向燈盲區顯示輔助）等超過20項領先同級的安全配置，更新增FAPA主動式停車輔助系統5.0（含駛入、駛出、格線辨識）、LRAS循跡倒車輔助系統。

後座空間寬敞，175公分男性乘坐也不會覺得有壓迫感。（劉芯衣攝）

這項改變不僅反映設計語彙轉變，更是品牌策略的具體實踐：從性能象徵轉向科技舒適，從個人駕馭轉向家庭體驗，也對應現階段中型SUV市場的主流趨勢。

台灣SUV市場近5年持續成長，各大車廠也紛紛推出相應產品應對，其中，100至150萬元級距為兵家必爭之地。

Ford此次將Territory推上主力戰線，策略目標明確：

1、搶占中型SUV家用主流族群

2、以油電技術回應節能政策與油價波動

3、強化品牌年輕化與科技化形象

Territory的導入不只是追趕對手的產品線，也是以更高的配備比與誠意定價，切入價格「甜蜜點」。

從消費端看，它是一款適合家庭、兼顧駕馭樂趣與節能效益的休旅車；從產業端看，它是一場國產車科技升級與品牌價值重構的實驗。

Territory駕駛起來非常順暢、平穩，具備20.0km/L最佳平均油耗。（劉芯衣攝）

在車市轉型的關鍵節點上，福特六和用這輛Territory重新定義「國產高科技車」的可能性，試圖在「家庭實用」與「科技進化」之間，找到屬於 Ford 的新平衡點。

後排傾倒並沒有完全平整。（劉芯衣攝）

Territory，不只是SUV，更是福特六和終於回應市場的期待。

