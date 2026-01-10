試駕Ford休旅雙戰力 抽10萬元F1賽車之旅

記者鍾釗榛／綜合報導

福特六和正式啟動「TEAM FORD SUV雙戰力#點燃你的經典名場面」限時活動，邀請車迷親身體驗The All-New Ford Territory與The All-New Ford Kuga的雙重魅力。至2月28日止，只要到全台Ford展示中心完成雙車系試駕，就能獲得價值10萬元的「國際賽車體驗之旅」抽獎資格，有機會親臨2026年F1新加坡站或日本站，感受世界頂級賽事的極速震撼。

入手福特Territory與Kuga，有機會親臨2026年F1新加坡站或日本站。（圖／Ford提供）

油電雙能新勢力Territory

The All-New Ford Territory主打新世代油電雙能動力，搭載1.5T Per4mance Hybrid四電驅渦輪油電系統，結合雙馬達配置，創造綜效245匹馬力與55.6公斤米扭力，平均油耗達20km/L，續航力突破1,000公里。再加上媲美 L 級距休旅的寬敞空間與先進科技配備，成為不少家庭升級換車的熱門新選擇。

Ford Territory主打新世代油電雙能動力。（圖／Ford提供）

歐系跑旅Kuga

The All-New Ford Kuga則走歐系性能路線，搭載1.5T EcoBoost渦輪引擎，輸出 187匹馬力與25.3公斤米扭力，搭配8速自排變速箱與多種駕駛模式，展現靈活又熱血的操控風格。加上賽道級SLA專利懸吊與後獨立懸吊設定，讓每一趟駕馭都充滿駕駛樂趣。

Ford Kuga搭載1.5T EcoBoost渦輪引擎。（圖／Ford提供）

全台車展巡迴熱鬧登場

福特六和也同步展開全台品牌車展巡迴活動，1月10日起北中南東共五地接力登場，其中台北三創園區1樓十二立方將於1月15日至26日展出全新Territory、Kuga、Ranger與Tourneo Connect，並規劃油電科技與車體結構展示區，搭配互動遊戲與專業講堂，讓你一次看懂Ford全線戰力。

台北三創園區1樓十二立方將於1月15日至26日展出多款熱銷車。（圖／Ford提供）

