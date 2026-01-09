試驗型碳封存也要環評？ 台電憂時程延宕

環境部近日預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」草案，新增無論規模大小的「碳封存」開發行為都需要經過環境影響評估，9日召開研商會。（林良齊攝）

環境部近日預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」草案，除了配合立法院加嚴光電環評修法外也新增無論規模大小的「碳封存」開發行為都需要經過環境影響評估，9日召開研商會，台電代表表示，若以此草案通過則行政流程恐怕就要5至6年以上，完備程序後再發包要再2至3年，希望不要所有的碳封存計畫都要環評以免延誤碳封存。

依我國規劃的減碳目標，2035年整體減碳量要較基準年2005年減少36％至40％，規劃2030年須封存176萬噸二氧化碳，2032年則上升到400萬噸，2035年更要達600萬噸。但至今碳封存計畫僅有2個試驗型計畫，且合計僅30萬4000噸。

碳捕存再利用協會秘書長呂慶慧也期待，環評的目的在於預防或降低對環境有影響的大型開發活動，建議可以透過專案審查或分級管理，若是測試計畫適用環評恐有過多行政負擔。

台電代表表示，碳封存需要依氣候法及其相關規定核准後始得進行，比起環評規定更加縝密、也對如試驗性計畫有程序簡化等，若是要求要先取得環評許可則行政流程恐怕會拖延5年至6年以上，完備程序後再發給要再2至3年，希望可以合併相關程序進行，也期待不要所有的碳封存計畫都要環評以免延誤。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，環保署（環境部前身）曾於102年預告修正環評法，要求碳封存應實施環評但排除試驗性計畫引發民眾反彈，104年再次預告加嚴要求無論規模都要環評但因主管機關不明確暫緩，《氣候變遷因應法》明確指定環境部為碳封存主管機關此次也配合訂定於標準中。

「有機會於今年上半年提出碳封存政策環評」，蔡玲儀指出，目前的目標是2032年每年要封存400萬噸、2035年每年封存600萬噸，「這是很有企圖心的目標」，若要達此規模勢必要透過商業運轉，不認為環評會延宕相關時程。

